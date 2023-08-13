吳嘉儀開Turbo趕生龍B　莊思明接花球預告下年結婚

藝人吳嘉儀（阿七）今日與比她大10年的圈外男友Leo結婚，多位圈中好友前來祝賀一對新人包括：陳煒、莊思明、賴慰玲、陸浩明 （6號）、游嘉欣等人，一對新人早上順利完成了中式接新娘儀式，阿七表示自己因為天氣關係擔心了好幾個晚上，她指：「好擔心下晝落雨，好朋友趕過嚟嘅時候落雨，而且嫲嫲93歲年紀都大，都擔心出入問題。」她亦表示老公Leo通過了姐妹團的考驗，被問到2人會否去蜜月旅行，他們指會與兄弟姐妹一起去至於2人旅行，需要等待安排時間，阿七亦大爆自己在Leo第一次求婚時並沒有答應的原因，她笑言：「當時佢在聖誕節求婚好浪漫，有戒指有聖誕樹，但就冇單膝跪，今日就好好，喺屋企人面前補番。」被問到2人有否生小朋友的計劃，她謂：「如果要生龍BB嘅話，得番幾個月要努力。」她笑指自己已較飛行模式實行努力造人計劃。

與阿七合作多次的陳煒，祝福阿七快點生小朋友，她亦表示自己將會與一班好友到馬來西亞旅行，被問到何時與老公去雙人旅行，她謂：「可能係結婚周年先。」另外在拋花球環節，大熱的莊思明接到花球，她笑指：「多謝佢哋，大家都咁有心讓畀我，多謝佢哋嘅祝福。」被問到何時到她與男友楊明，她謂：「我哋2人都希望下年結婚的，始終都咁耐，想畀屋企人、親朋戚友一個交代。」她亦表示會在香港及馬來西亞2地舉行婚禮，對於近日有指家姐莊思敏（Jacquelin）投資失利一事，她表示自己只是在股票上有所投資，基於現時整個經濟體系問題，未考慮會做任何生意。