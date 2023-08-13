蔡嘉欣被寸拜金帶壞人　同網民掀罵戰：咩都關我事！

繼《Barbie芭比》上映之後，就在女星間掀起模仿熱潮。最近無綫小花何依婷（Regina）、蔡嘉欣（Kayan）、陳詩欣（Eunice）以及鍾晴，四人穿着粉紅色元素的衣服合體拍片，展現她們的長腿和曼妙身材，畫面十分養眼。在八月初，蔡嘉欣已經和何依婷和陳詩欣拍過一次芭比片，但怎知此次的2.0版本則引來網民批評。

有網民於何依婷的社交媒體留言，「本身幾中意你，又靚又叻又純，點知原來你同呢班拜金女咁frd，真係形象Byebye」，不過蔡嘉欣也毫不示弱，直接反擊網民「因為同我哋做朋友就唔鍾意Regina啦？ 唉 傷心 !」蔡嘉欣無奈表示，一向只是自己拜金，不理解網民會認定她的朋友們也拜金。甚至還有網民指摘蔡嘉欣帶陳詩欣離開TVB，但陳詩欣就澄清自己並未離開TVB，更沒有被人帶壞。今日（8月23日）蔡嘉欣於社交網繼續反擊，無奈表示自己原來是壞女孩代表，還標籤了何依婷同陳詩欣，喊話讓她們不要被自己帶壞。

其實蔡嘉欣在入行前已經是一名KOL，又有自己的時裝店和保健品生意，可以說是「唔憂做」。前段時間富貴男友Derek和她求婚，她拍片分享名牌包包戰利品，自封「拜金KOL」，分享買到心頭好和「配貨」過程，拜金印象深入人心。

不過蔡嘉欣只是和朋友們一起拍片娛樂，無端端被網民說拜金和帶壞朋友，也難怪她頗為無奈。