朱晨麗練舞扭傷頸：個頭郁唔到手又麻痹！

藝人李麗珍、朱晨麗（朱朱）、黎燕珊、郭秀雲及陳國鋒（Penny）等，今日（13日）出席醫療中心開幕活動，朱晨麗及黎燕珊更即場接受中醫把脈，結果證實身體健康。朱朱受訪時表示早前不慎扭傷頸，更導致右手出現麻痹，嚇得她到處走醫生診治：「喺屋企練舞Keep Fit唔小心整到條頸，個頭郁唔到手又麻痹，個頭又痛到瞓唔到，後來搵中醫針灸。」她指頸傷後極為不便，換衫、洗澡等動作也要慢慢來。另她表示近期暫未有工作，想趁空檔學車：「一直都有諗嘅，但平時坐車好易瞓着，好驚自己揸嗰陣時會瞓着覺。」問她是否應找個男友來當「柴可夫」？身旁與朱朱以母女相稱的黎燕珊，表示有幫「阿女」留意筍盤：「幫你搵個Mr. Right幫你揸咪得，不過其實考到車牌都好，因為有時拍劇會有需要。」

黎燕珊則表示近期正忙於預備11月上演的舞台劇：「第一次做舞台劇，飾演《雷雨》入邊嘅二太太，形象設計師陳華國叫我要減肥，因為要着旗袍，起碼減10磅，減肥係我人生裏面最大嘅挑戰，我仲打長途電話問個仔，佢叫我最主要戒澱粉質。」

至於李麗珍就表示近期正忙與任達華拍檔拍電影，戲中要演一位老退化病人的她，指此病症並冇特別病徵，所以角色難度尚算不高：「係間中唔記得嘢，不過都係由身邊嘅朋友發現，自己唔會知。」談到早前女兒許倚榕為她親自操刀拍廣告照，李麗珍表示女兒較喜愛做製作，不太喜歡演幕前故已決定繼續向時裝方面發展，又指女兒正在拍拖，自己並不心急抱孫：「拍拖先啦，孫仔畀我玩就得，要我全職湊就唔好啦。」

以代言人身份出席活動的Penny，高興表示近日正伙拍兒時偶像拍攝網劇：「我飾演壞人，何潤東做我大佬，真係好開心，以前去唱K一定點佢嗰首《真心話》。」他大讚前輩為人親民毫無架子。