寵愛Pet Pet︱林夏薇大露背搶Fo　周嘉洛自嘲魔音拒獻聲

藝人林夏薇、周嘉洛及何沛珈等，今午（13日）出席無綫熱播劇《寵愛Pet Pet》宣傳活動，場面熱鬧。正忙於拍攝新劇《逆天奇案2》的薇薇以大露背上陣，相當吸睛，她透露自己凌晨4點多已開工，出席活動後又要趕歸隊繼續拍攝工作，形容「仆心仆命」為劇集宣傳：「好開心我同嘉洛之前拍咗嗰兩條洗頭及跳舞片，各平台幾日內加起嚟已超過250萬點擊，希望接下來再拍多啲，包括彩蛋咁，目標係1000萬點擊。（收視得18.2點喎。）但熱度有喎，希望不停進步啦。」

薇薇又主動提及相隔9年，再為劇集獻聲，今次負責片尾曲，且有份幫手填詞，故額外感到有意義，且收到不少網民私訊她表示感動。問到嘉洛可會開金口效法薇薇唱歌，他搞笑回應：「我開就唔係金口，因為一開口就魔音，我五音不全好大鑊。（無綫盛產魔音。）咁就好玩，可以試試。」提到日前劇情交代他幻想親吻薇薇而有生理反應，嘉洛再笑言：「我投入角色啫，要處理好血液流動，不過係特效嚟，咁發春夢都係正常生理作用啫。」

談到有指觀眾睇他模仿周星馳「有啲厭」，嘉洛竟認同表示：「我自己都覺得睇到厭，唔多唔少都有啲，我仲改善吓嘞，本來冇刻意去改，但時間耐咗都想有啲唔同，我諗喺呢方法都會化啲工夫。」薇薇則力撐嘉洛的演繹方法新鮮，與過往不同，嘉洛即接口：「其實係有唔同，如果表面咁去睇，咪睇到表面嗰啲囉，但細啄去睇嘅話，就會睇到分別，但唔係個個都睇得出。」

另外，何沛珈談到自己有份主持的《東張西望》，不少女神包括近日的梁敏巧相繼「離巢」，她即回應：「我冇問過佢，但佢好似喺社交網講咗，只係請假3星期去旅行。我自己近日都完成手頭上劇集拍攝，返咗《東張》嘞。（你會唔會離隊？）呢啲係公司嘅安排，其實團隊好錫我。（錫你又畀妳去處理厭惡性個案？）咁我本身唔驚蟑螂同老鼠嘛，反而頭先台上有兩條蛇，我就真係好驚，即刻起晒雞皮！」