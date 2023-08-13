【美女饕廚】中環鐵板燒

今日為大家介紹一間在中環新開既Teppayaki，是開放式的用餐體驗，門口放着巨型雕塑藝術品，是由日本藝術家岩村遠設計，裝潢設計十分新潮。菜單上有 不同鐵板燒套餐，客人亦可選用備長炭燒烤。另外還可坐享令人難忘的靚景觀，讓視覺和味覺享受得到另一番體驗。

主廚是來自日本的Sato San，他使用傳統的烹飪技術，自己親自悉心挑選高品質食材來烹製每一道不同特色的菜餚，同時可以觀看其超凡的刀法。牛肉方面，Sato San搜羅最值得信賴的日本和牛農場，品種在香港較為罕見，配合季節性時令配菜，每天從日本和歐洲新鮮空運到港。

第一道菜是中吞拿魚腩和白魚刺身，味道鮮美。第二道菜是甘鯛立鱗燒，配上薄而清透的芡汁和玉子，魚鱗仍能保持酥脆感，入口層次豐富。

第三道菜是燒鰻魚，用新鮮鰻魚，取其最肥美的位置，主廚烹調掌握精準，操作敏捷，在短時間內令它剛剛熟透，煎至皮脆肉嫩彈牙，十分滋味。

第四道菜是藍龍蝦，完美的7成熟，肉汁豐盈甜美。第五道是烤菜，南瓜先吃刺身，味道清澀，烤香後更能帶出其甜度和香氣。第六道菜是和牛薄燒和厚燒，用上京都姫和牛和尾崎和牛，主廚無論切法、調味、煎製技術都是經驗非凡，特意留下一件厚切送飯吃，加入半熟蛋和Wasabi，入口牛脂慢慢釋出，飯粒粒分明，充滿蒜香，好滿足呢！

最後是甜品，士多啤梨Mont Blanc，即時製作，用專用機器壓成條狀的士多啤梨栗子蓉，幼細軟滑，士多啤梨的酸和栗子非常匹配，清新不膩。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）