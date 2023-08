1937年迪士尼動畫電影《白雪公主》(Snow White and the Seven Dwarfs)改編成真人版電影,將於明年上映,分別由美國女星Rachel Zegler與「神奇女俠」以色列女星Gal Gadot飾演白雪公主與邪惡母后。Rachel先前宣傳電影的片段近日再被翻炒,她流露對原版的厭惡,認為動畫不夠女權,引來一些網友反感!

Rachel坦言小時候只看過一次《白雪公主》動畫,但不喜歡看因為覺得它太恐怖。到她被選為真人版女主角後重看動畫,卻批評動畫觀念非常老舊,不夠女權,認為現代女性不需要被王子拯救,而要做女強人,統治一個地方。一些網友認為女性也可以保持對王子有浪漫的幻想,不一定要奪權。他們亦批評荷里活近年追求左翼政治正確過頭,真人版因為擔心歧視侏儒,而在七個小矮人中只敢起用一個侏儒演員,反而影響侏儒演員的演出機會;白雪公主亦為種族多元,起用啡色皮膚的Rachel,與原著設定不符。