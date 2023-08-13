新田莉央 清純嫩白唔怕黑！

俗語有云：「英雄莫問出處」，好多人喺成功背後都有段唔光彩嘅故事，但試問有邊個人未做過錯事？正如今日為大家介紹嘅寫真界超新星新田莉央，雖然受黑歷史影響，依然冇被打沉，真係鬥志可嘉！

氣質迷人！

斯斯文文、含羞答答嘅女仔，家陣愈嚟愈少見，好彩喺日本寫真界依然搵得到，難怪有唔少男士都鍾意睇寫真，希望搵番昔日初戀嘅感覺！今年20歲嘅寫真女優新田莉央，就係呢類外表純情、氣質清新嘅美少女，十足十舊時嗰啲三步不出閨門嘅鄰家女孩。講到身材方面，莉央有啲肉地，但又唔屬於肥，起碼條腰得24吋，而且有對F奶掛喺心口，再加上成身被雪白鮮嫩嘅肌膚包住，透明感相當強烈，相信好多少男都會被佢吸引。

拍過AV？

新田莉央喺年初正式投身寫真界，憑住純真面孔同豐滿身材，引起唔少人嘅注意，仲被部分媒體捧為寫真界超新星，形容佢係難得一見之人才，所以首隻寫真碟《很高興認識你》獲得唔錯嘅銷量，一度喺網購平台搶佔銷量排行榜冠軍位置！

不過，有人話莉央嘅作品之所以咁賣得，同佢嘅黑歷史有關。有消息指阿妹曾經以素人身份拍過AV，於是有唔少人爭住買佢嘅寫真碟，再同條AV片對照咁話。究竟莉央係咪拍過AV？仍有待確認，但佢一於少理，繼續喺寫真女優之路奮鬥！