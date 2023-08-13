全民造星V︱KC預告組8人限定男團　Lyman決定留港發展

《全民造星V》冠軍香胤宅（Lyman）、亞軍黃家灝（KC）、季軍陳鎮亨（亨仔）與及多位《造星V》參賽者，今日（13日）齊集九展Star Hall，為晚上舉行的《全民造星V Summer Live 2023》作綵排，原先有份參與表演的鍾澤誠（阿澤）未有現身，大會表示阿澤因已報名參加大學聯校比賽，碰巧今日正是比賽日，故希望他能於晚上趕及出騷，但萬一趕不及也預備了Plan B應對。

自《造星V》總決賽後大家首次合作開騷，Lyman對此表示心情興奮：「好開心，之前比賽係Battle，今次會有大家合作嘅表演。」他表示今次會有全新創作的表演，亦會重現一些比賽時受歡迎的環節，包括他於《造星》比賽中獲評審大讚的雌雄同體表演《B.A.D.》，直言雖曾獲好評，但不會對今次演出造成壓力：「今次大型啲，係釋放晒咁畀觀眾。」

KC則表示會重演比賽項目《Bloody Mary》，亦透露製作組為今次表演組了一個8人的「限定男團」：「係紅藍組都有成員Group埋一齊表演，成員係同製作組一齊商討揀出嚟。」問到會否藉今次合作組團出道？KC笑言要看觀眾反應：「我哋盡做啦，如果呼聲高公司可能會諗吓㗎，哈哈！」他透露會繼續去學唱歌。至於亨仔就自嘲跳舞未夠班，所以今次會主力唱歌，亦表示有機會的話也想試當男團成員。

問到是否已簽約ViuTV？3人也表示仍在洽談中，Lyman則指已決定留港發展：「自己係比較想個人發展，但都唔會拒男團。（想拍戲？想做咩角色？）不嬲係想向Drama方面發展，任何角色同戲種都想試。（太太會留香港陪你？）商量緊，應該會陪我一齊嘅，都要睇吓合約傾成點先。」

至於今次8人「限定男團」其中一位成員王鋒，透露今次會表演4個項目，他表示「限定男團」其他成員包括何居倬（Adams）、賴天恩（Owen）、詹仕偉（Snoopy）、盧信宥（Ash）、劉瑞威（Meow）及KC，他直言一直也想組男團：「由我比賽第2Round開始，慢慢接觸男團嘅跳唱模式，同隊友一齊去傾、諗舞步，發覺開始鍾意同唔同人合作，比自己一個表演會產生更多火花。」

於比賽其間因發生「擅改舞步風波」，問到今次演出會否再次演出當晚環節？他坦言不會：「講笑咩？呢啲唔會再發生㗎啦，呢啲都過咗去，自己都講咗對唔住同埋好遺憾。」他指事後亦有與事件的另一主角阿澤私下溝通過，大家都認為要繼續向前行：「大家都覺得要講嘅嘢已經講咗，係時候要專注番自己嘅作品同表演，不斷再討論呢件事都已經冇幫助。（係咪已經真正原諒咗你？）有時你鬧交都冇話可以即刻原諒對方，但冇Cut Off嘅，我哋大家見面都有打招呼，有傾有講冇任何芥蒂。（佢騷前都唔嚟係咪避開你？）我哋之前都有一齊綵排，大家都係專業嘅。」他坦言雖仍未與ViuTV簽約，但亦已與其他朋友商討組團計劃，不排除自己組團：「人生流流長，都要計劃好想做嘅嘢。」