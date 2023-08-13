球迷有眼福 好波獻給你！

女子世盃打到如火如荼，唔睇都唔知家陣啲女人喺踢波方面咁厲害，事關之前話女人好波，筆者總係諗咗第二樣嘢，更何況波（Ball）呢個字仲同情色俚語、成人影片有關添！

Ball Sack 男士球袋

袋嘅英文係「Sack」，咁裝住Ball嘅Sack，又係咪球袋咁簡單呢？當然唔係，查實「Ball」又可解作男士胯下兩粒蛋蛋，所以「Ball Sack」暗指「膥（音：春）袋」。話時話，有一款愉虐玩具叫「Ball Collar」，專門針對兩粒蛋蛋嚟設計，利用橡筋或皮革製成，當中3個圈分別紮住兩粒蛋蛋同兵器，令穿戴者喺痛楚中獲得快感。

Ball 人肉滾球

喺床上曳曳嗰陣，有冇試過攬住伴侶碌嚟碌去？原來有一招性愛體位叫「Ball」，要求男方先瞓喺床上並提膝擘腿，等女方可以騎喺上面兼踎低，當校啱兵器進入角度，雙方就可以互相抱住，繼而進行活塞運動，只要建立好默契，就可以進行前後翻滾嘅動作。性學家稱呢一招快感唔係特別勁，但因為動作滑稽，若然喺鏡房內玩，都幾有娛樂性。

《Footballers' Housewives》 星味十足

有冇發覺好多球星嘅另一半都係模特兒出身，又靚又大波，唔知係咪因為呢個緣故，啟發四仔名廠DORCEL喺2014年推出《Footballers' Housewives》，仲由片廠老闆Marc Dorcel親自執導，搵嚟當時紅遍四仔界嘅Shalina Devine、Alexis Crystal、Anna Polina等多位脫星孭飛，可謂星味十足。劇情方面，講述一班球星參加國際賽，因為收到禁慾令，被迫冷落一班索人妻，眼見身邊型男眾多，終於忍唔住背夫偷食，過程香艷得嚟又笑料百出，難怪呢套四仔可以贏盡口碑同銷量。

同場加映：巨乳足球隊只此一次

日本AV界一向有大把好波女優，要組隊打番場友誼波，真係話咁易，難得有片廠付諸行動，冇理由唔撐，講緊嘅係PREMIUM喺2011年推出嘅《巨乳足球嫩滑女子11人》，呢套AV都算係經典，淨係睇吓出場陣容包括35G嘅北川瞳、37F嘅來栖朝美、35E嘅大堀香奈、37I嘅松堇等名字，就知道呢11人來勢洶洶，仲要係全裸上陣，望住廿二盞大燈追波時盪吓盪吓，就算唔係足球迷都會睇到異常興奮！值得一提，呢套長達4粒鐘嘅作品，前後拍足兩日先煞科，加上製作成本高，難怪片廠話明只此一次啦！