【獨家專訪】CRAVITY首次來港！刑準望食煲仔飯　Allen想帶50萬粉絲去玩

出道3年的韓國9人男團CRAVITY，7月29日舉行首個香港舉行演唱會，9子在開騷前一日接受東網獨家專訪，大談首次來港的感受，又大玩遊戲發揮搞笑本色。

今次是他們首次來港見粉絲，成員性珉表示：「我知道香港的LUVITY（CRAVITY官方粉絲名）已經等了好久，我一直都想快些來，今次終於來到香港好開心，天氣也很好，好期待演唱會。」廷謨則說：「之前一直透過照片看到的風景，今次終於可以親眼看到，真的很美麗和難忘。」他又指之前有在韓國吃過點心，知道香港的點心很出名，故希望有機會品嘗，刑準則表示知道香港有與韓國石頭飯相似的煲仔飯，希望今次可以食到，太榮（前譯：太煐）和珉熙則最想食雲吞麵和雞蛋仔。

難忘在酒店比併游水

CRAVITY今年5月在首爾舉行兩場演唱會，為首個世界巡唱揭開序幕，問到舉行巡唱時有遇到甚麼趣事？珉熙表示：「試過和成員在酒店進行游泳對決，第二日演出大家的水腫都消失了。」刑準則笑指因為經常坐飛機，所以累積了不少里數，打算用里數來換額外行李。談到今年餘下5個月的計劃，宇璸表示最想一個人在韓國國內旅行。

用廣東話叫粉絲起身

9子之後玩「真實與挑戰」遊戲，輪住抽出問題和任務，太榮要挑戰用廣東話為香港粉絲起床鬧鈴，即場學講「快啲起身啦」，不過講了多次仍未成功令隊友收貨，最終要戴住布丁狗頭箍完成任務。

至於Allen就抽中「最想和LUVITY去甚麼地方」，他指家鄉洛杉磯有主題公園，知道香港亦有該主題樂園，想與50萬名粉絲一起去體驗。而最近流行拍Dance challenge短片，被問到最想與哪位歌手拍片，性珉便指是最近推出新碟的同門男團Monsta X成員Shownu和亨元，並笑言：「希望當我們推出新歌時，前輩們也會跟我一起拍片宣傳。」

最佳生日禮物

9子最後再次多謝香港粉絲的等待，於8月1日過20歲生辰的性珉表示：「我好快就生日，可以和香港的LUVITY度過快樂的時間，我真的好開心，這是最好的生日禮物，我愛你！」Allen則向香港的粉絲說：「好多謝大家，我知道大家等了這一刻很久，我們也好開心和榮幸，終於可以迎來這麼美好的時刻。」