【是日通勝】

農曆六月廿八

癸卯年 庚申月 甲辰日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：祭祀、會友、入學

忌：開倉、動土、出行

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：5、14、27

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：財運欠佳，平常心看得失，煩惱會少好多！

金牛座：財運好到極，宜保持低調，以免惹人眼紅。

雙子座：對伴侶要包容，得勢不饒人會令對方難堪。

巨蟹座：擇偶勿只看外表，品行差者務必避之則吉！

獅子座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

處女座：好人唔怕做，只要沒做虧心事就毋懼噩運。

天秤座：事業運強，專注工作有着數，勿為私事分心。

天蠍座：感受到身邊人的關懷，宜找機會報答對方。

人馬座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

山羊座：得到幸運之神眷顧，穿着紫色衫對你有利。

水瓶座：事業受阻，欲速則不達，適宜謀定而後動。

雙魚座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）雞 正財旺

（跌）狗 士氣差

鼠：對工作充滿激情，有化危為機的本事。

牛：人際關係出問題，多管閒事易惹是非。

虎：固執己見，行為偏激，容易與人吵鬧。

兔：運氣急轉而下，工作上出現不少難題。

龍：煩惱纏身，抱怨也沒用，需冷靜應對。

蛇：給另一半送上小禮物，有助感情升溫。

馬：有機會一展所長，可從工作獲成就感。

羊：人緣不錯，宜趁機為事業拓展人脈網。

猴：得力助手現身，事業發展易取得突破！

雞：正財旺，宜努力工作，可望多勞多得。

狗：是日沖煞，運勢一落千丈，士氣受挫。

豬：別隨便批評別人，以免引起是非糾紛。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

立秋宜雨又宜晴，農諺何曾有定評

廿四節氣眨眼間又過了一半，上星期二（8月8日）是立秋，即秋天的第一個節氣，代表季節開始轉，要多加留意。據《黃帝內經》所載，中醫有五運六氣，跟五行的金水木水土，同樣反映我們需要的喜忌，如洞悉天機，就能把握攻守，早早為自己布局。但人往往因勝利沖昏頭腦，以致忠言逆耳，當季節轉變，年月更迭。需則有大運承托，仍會受流年流月和每天的不同時間影響。

立秋一般在新曆8月「生肖（申）猴」和9月「生肖（酉）雞」，這兩個月代表金的五行，而在金多的月份應增加木（綠色）的東西。至於白色代表金，因此這兩個月要減少用白色東西，當然從八字查證會更清楚找出準確五行多少，但金多數不能要，金方位代表西方，以我國為中心，西方為歐洲，東方屬木包括日本、台灣、美國等地。

我曾在電視節目中強調，不管有運或無運，懂得後天去布陣，道理上並無不妥，而是很多人聽完之後便如過眼雲煙，沒有真正行動。當我們聽完別人的經驗總結，應加以思考，並靈活運用，不要盲目追隨那些利用明星造勢的人，到頭來你甚麼都沒有得到，對方卻因你而賺得肚滿腸肥。我們隨歲月增加的，不應只有年齡，還有豐富的閱歷、廣闊的見識、懂分析的頭腦，以真實不浮誇的思想數據道理來長自己的智慧，人生定會有所改善。