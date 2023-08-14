娛圈單打︱電眼影帝爆出軌　各有各玩咁盞鬼

唔通真係100歲唔死都有新聞？影帝梁朝偉跟劉嘉玲早已是老夫老妻，兩人今年才同遊日本，嘉玲不時在社交網晒靚相。殊不知，日前突然有消息傳出，偉仔不但出軌25歲內地女星程瀟，二人甚至仔都生埋，影帝之所以頻繁往返日本，就是為了在當地置業安置兩母子。

呢啲咁奇情嘅新聞，偉仔同嘉玲都費事回應，程瀟則以「假得離譜」表明心迹，謠言好快平息，而這位原本寂寂無聞的奀星，也因此大大地出了一回風頭。查實有關傳聞數月前已見流傳，消息來源又是內地網媒，跟「周慧敏離婚分身家」、「羅嘉良肝癌末期」同一套路，就是語不驚人死不休，為搶眼球博點擊，無所不用其極。

但話說回頭，偉仔嘉玲相愛30多年，膝下猶虛，嘉玲甚至將高材生姪仔視如己出。既然母愛氾濫，何解唔生？原來二人婚前早有協議，認為生兒育女責任巨大，與事業兩難兼顧，索性婚而不生。

當然，這對銀色夫妻一直走來，的確有許多極盡旖旎的花邊傳出，例如有指他們各有各玩，緋聞層出不窮，以致今次奇聞一出，信以為真者眾。數偉仔歷任緋聞女友，除了張曼玉、周嘉玲最轟動，就要算千禧年代初，與性感女星安雅的緋聞最似層層。當年正印嘉玲甚至豪言，只要偉仔開心，她會批准另一半與其他女人來往，結果被偉仔回罵一句「黐線」終結緋聞。嘉玲同樣精彩，例如2007年跟台灣首富郭台銘手牽手出雙入對，直當偉仔隱形。但隨着嘉玲表明配不上郭董，最後還是回到偉仔身邊。