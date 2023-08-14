廣咩︱陳星妤中文勁過姚子羚？一眼就知「穊撻撻」口語

廣東話「識講唔識寫」你應該經常遇到吧？每次都用諧音字或英文代替，也非好辦法，所以才要有我們節目《廣咩》讓大家多認識廣東話正字！上集敖嘉年挑戰失敗，今集我們就邀請了陳星妤作為挑戰嘉賓，她似乎對自己的中文相當有信心。

之前姚子羚就利用象形文字的思維，成功分析出廣東話口語「翹住」的正字。那麼陳星妤的中文水平是否能與姚子羚一較高下呢？

問題：請猜猜「穊撻撻」是我們廣東話口語中哪個字詞的正字？

陳星妤：「我中文不錯，我小學的寫作書中也收錄了我的文章，故我是有信心的。我認為答案是『杰撻撻』，因我本身有了解過比較本土的字詞，所以有認識到。」恭喜星妤一擊就中！看來你所言非虛，中文水平確實不錯。究竟廣東話形容事情很糟糕，怎會說是「杰撻撻」呢？就讓星級主持關楓馨，為我們解釋吧。

關楓馨：「我們廣東話口語『杰撻撻』，除可以形容煲粥過火變成『杰撻撻』狀態外，也可以形容事情很糟糕。它的正字其實是『穊撻撻』，在西漢劉章的《耕田歌》中有提到，『深耕穊種，立苗欲疏，非其種者，鉏而去之。』當中第一句深耕穊種，意指禾稻種得很密，那『穊』字代表了稠密，後來它引申為形容液體好濃稠，亦可以形容事態很嚴重。」

關楓馨還告訴了大家一個小秘密，就是她小時候若闖禍，做了「穊撻撻」的事情，她第一時間便會找爸爸做擋箭牌，看來關禮傑真是很好的暖男爸爸呢。

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髮型：Kenny Chan @ HAiR