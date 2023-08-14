東方日報C1：張藝興捱打食廁紙　票房砌低吳京

內地男星張藝興最近憑新片《孤注一擲》成為風頭躉，由於故事食正近期網騙熱潮，在內地上映僅6日票房近19億港元，成功撼贏內地票房一哥吳京，更有望超越倪妮與朱一龍電影早前錄下的逾37億港元票房紀錄，成為內地暑假檔票房No.1！而張藝興為電影放下偶包，除了連場被虐打戲，還有一場吃坐廁內廁紙的戲份，震撼觀眾眼球！

童星出身的張藝興（Lay），當年透過選拔入選韓國SM娛樂旗下練習生，及後以韓國男團EXO成員出道，於隊內擔任主舞及副唱，短短3年便成立工作室，及後開始擴大事業版圖，經過幾年默默耕耘，近年張藝興於歌影視藝四線站穩陣腳，至3年前再下一城，成為娛樂集團創辦人，不讓富二代隊友黃子韜專美。

音樂事業成績亮麗的張藝興，最近憑孭飛電影《孤注一擲》更上一層樓，該片本月初在內地上映，短短3日票房已破10億人民幣（約10.8億港元），至今上映6日累積票房至17.49億人民幣（約18.9億港元），走勢相當強勁，不但揮低已上映17日收8億人民幣（約8.64億港元）、由王一博及影帝黃渤合演的《熱烈》，更成功撼贏內地票房一哥吳京主演的荷里活新作《極悍巨鯊2：深溝》！《極》片受荷里活罷工潮影響，吳京拍檔積遜史特咸（Jason Statham）未能現身宣傳，故宣傳工作全由吳京一人頂上，以致票房滑鐵盧，上映10日暫收6.36億人民幣（約6.87億港元）。

有望稱冠暑期檔

有內地平台預測《孤》片票房能高達39億人民幣（約42億港元），有望超越暑期電影頭檔、倪妮及朱一龍主演電影《消失的她》至今35億人民幣（約37.8億港元）票房，成為暑假檔票房冠軍。而一眾《孤》片演員見票房步步高陞，興奮非常，日前分別於社交網大跳小熊舞祝捷，繼演員王大陸、金晨等，剛舉行北京巡迴演唱會的張藝興亦加入，壓軸登場，為粉絲帶來驚喜。

有分析指《孤》片之所以爆出，全因食正近年的網騙熱話。該片取材自真實詐騙案例，把境外網絡詐騙行業的駭人內幕搬上大銀幕，片中張藝興因跌入詐騙集團精心設計的「求職打工」圈套被敲詐，他亦搏到盡演出，不乏被暴打的戲份，如棒球棍爆頭、扭耳仔、輾壓手指及扑斷腳等情節，當中一場徒手在坐廁執廁紙食的場口，更為焦點所在，基於坐廁殘舊不堪兼污穢，令不少網友表示睇到皺眉，指播出該幕戲時，戲院內接連傳出反胃作嘔的聲音，有影迷更聲稱看戲後發噩夢自己吃便便，認真惡心！有網民質疑該戲份只是剪接效果，官方隨即公開拍攝花絮，力證張藝興親身拍攝兼沒有任何剪接，只是廁紙上的「污漬」是醬油製成。

瞓身為宣揚防詐意識

日前張藝興宣傳電影時，對於票房高開表示意料之外，提到吃坐廁內廁紙的戲，他表示：「是真紙、真坐廁，拍攝時導演嘗試把紙改成糖紙，但糖紙放到水裏就融化，所以最後還是選擇用真紙！（面對坐廁不會很惡心？）當時角色情況是只能這樣。（那拍攝被虐待是真打？）肯定是真打、真敲、真摔，那場被敲斷腿的時候，那個表情我是根據實際的案例內視頻來吸收的，我又未這樣被打過，希望能夠用真實感，提高大家的防詐意識。」

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