安俊豪音樂回信　收集藝人粉絲「遺憾」故事

歌手（Simon）為宣傳新歌《說好了》，首度聯合港九六間咖啡店設遺憾收集箱，以不記名方式收集超過100封歌迷對於「錯過的一件事」，昨日於饒宗頤文化館舉辦「說好了」音樂分享展，場內展出逾百歌迷的故事。

Simon表示今次的構思是講「改變」，他說：「我一直都唔係好識好深入咁表達自己，只可以用歌表達自己嘅感受，我想改變自己呢樣嘢，亦都想藉住新歌改變大家，邀請大家分享你哋嘅故事，放低你哋嘅遺憾。」

他更收集歌手朋友的遺憾故事，包括陳慧敏、陳葦璇、《全民造星V》何家銘、當中藝人許家傑在片中透露哥哥早前移居外地：「佢走之前我哋食飯，其實好想多謝佢，咁多年都咁支持我，但係最終都冇講出口，兩兄弟唔慣講呢啲嘢，不過知佢感受到嘅。」陳蕾亦有於片中分享笑謂：「我冇覺得錯過啲咩，因為我好容易唔記得過去嘅事，好好活在當下囉。」

他也有分享自己的錯過：「我小學、中學嗰陣都冇乜朋友，當時以為自己好多朋友，但係人哋唔當我係朋友嗰種。個人冇自信，所以識朋友嘅過程更難，高中仲轉過三次校，終於識到個好朋友，我哋一齊打機、打波，大家互相支持，最後因為我又轉校，大家因為啲小誤會疏遠咗，如果有機會我都想同佢講返聲Sorry，希望可以做返朋友。」

提到對爸爸的遺憾，安爸爸從來都是他最忠實的支持者：「就算再冇價值、再三分鐘熱度嘅嘢，佢都支持我，直到我去參加歌唱比賽，佢好開心。做呢行，遺憾係我無辦法知道將來係點，今年我攞咗兩個小小嘅獎，遺憾係佢無辦法坐喺樓下笑住睇我攞獎。」說罷他忍不住眼濕濕。