一世好兄弟︱溫拿做頂流天團忍住唔喊：贏咗幾10年

溫拿樂隊一共七場的《溫拿情不變．說再見 Farewell with Love 演唱會》昨晚（13日）尾場圓滿結束，五虎譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、陳友、彭健新（健仔）及葉智強（阿強）在演唱會尾聲，唱到最後一曲《由始至今》時大感不捨，阿倫和阿B一度眼泛淚光，粉絲大嗌「唔好喊」，唱出《兄弟》並手疊手高呼：「好兄弟係一世！」尾場演唱會上圈中好友捧場特別多，包括無綫主席許濤與太太陳祉妤、張智霖與太太袁詠儀、張艾嘉、胡楓、杜德偉夫婦、蔡一智夫婦、唐麗球、黃百鳴及鄺美雲等。

阿倫特別多謝幾位隊友的堅持，於音樂路上共同努力，亦多謝歌迷對溫拿的肯定，笑言要多謝將樂隊名由「Loosers」改名為「Wynners」的前經理人：「自此幾10年都係贏。」是晚亦是溫拿第73場紅館演唱會，作為在紅館開得最多場演唱會的樂隊，阿B謂開心能與大家齊見證破紀錄的一刻，及分享50年來的成果。

演唱會後，五虎偕鍾鎮濤愛女鍾懿齊接受訪問，問到阿倫和阿B曾眼濕濕，阿倫坦言已忍住淚水：「因為太多回憶、太多片斷，不過都頂住咗，承諾大家要開心開party，同埋如果喊完唱唔到高Key，我哋純音樂，係實力派、天花板、頂流天團，要做到離而不休，別而不傷。」雖然演唱會香港站告圓滿結束，但溫拿樂隊仍會繼續唱，皆因將開始展開世界巡迴演唱會，阿倫謂：「9月開始，會做澳門，星馬，大灣區站，去好多地方，仲會唱啲私人騷或慈善活動，所以阿強要搬返嚟香港先。」

至於做足7場演唱會嘉賓的鍾懿可會繼續隨溫拿巡迴？阿B就話囡囡要返學，能否跟隊巡唱要視乎囡囡的學校假期，又指囡囡今次任嘉賓如打暑假工，問鍾懿收多少歌酬？她一臉惘然，阿倫謂：「佢爸爸（阿B）會畀錢佢，仲有啲利是啦。」阿倫又指鍾懿的歌酬多少不是重點，而是可學習理財，又擺曾破產的阿B上枱謂：「因為老竇唔識理財，所以畀人呃。」而阿B亦豁達謂：「都幾10歲人，唔會再畀人呃，有經驗㗎啦。」

談及阿倫身材似乎又翻脹，阿倫強調：「翻脹咗2磅之嘛，之前中暑，出汗又出水，最高峰時瘦咗20幾磅，之後好快長番5、6磅，都有Keep Fit。」

至於張學友在馬來西亞演唱會上暈倒，消息靈通的阿倫竟然說自己開騷時在台底有聽聞，覺得可能跟當地天氣太熱有關，不過已知學友沒事，又指12號晚，陳友亦試過血糖低而見暈，要問人攞糖補充糖份，阿倫踢爆陳友貪靚減食幾日所致，又笑謂：「如果搵唔到糖就聞我對襪啦。」而阿B就謂不知學友開騷期間不適，關心地說：「唔使谷到咁行，有番咁上下年紀就要視狀態，夠狀態就冇事，但每日都唔同狀態嘅，所以食嘢要小心啲。」