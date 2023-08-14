擊退鬱悶　暢想綠色空間連環遊

Monday心情好Blue（憂鬱）？最好嘅緩解方法就梗係諗定周末去邊度玩，令自己心裏滿懷期待呢一招。今次小記就為大家找來了兩個帶着滿滿「綠色」之地，玩樂之餘仲可以關注環保。

【森夏綠花園】

說到與大自然打卡，怎少得了色彩繽紛的花園呀，由即日至8月20日SSC上水中心購物商場及MCP One將軍澳新都城中心一期為大家帶來清新宜人的夏日打卡場景「森夏綠花園」，裝置內不但特設智能花互動體驗，還擺放了多個由可回收廢棄物改造拼砌的綠色再生裝置。此外，商場更聯乘本地獲獎創科團隊—水耕細作Farmacy HK展出其主理的室內智能水耕種植園，讓大眾可近距離觀賞農作物由發芽到成長的整個過程。另外，逢星期六及日若在場內消費滿指定金額即有機會換領森夏禮品-環保隨行套裝及參加穿越環保森林Eco Game，把環保意識帶回家。

【夏日海世界】

去完色彩繽紛的花園，下一站可以到令人感覺愜意的海底世界。由即日至8月27日期間，現崇山商場化身成「夏日海洋世界」，與環保藝術家彭淑儀合作，提供連串海洋環保藝術主題活動，包括以家居廢棄物變身而成的海洋主題環保裝置、綠惜創意工作坊-彩色珊瑚礁等，為大家帶來一個「環保 x 藝術」之旅。