姚焯菲準備回流返港　新MV原來仲有星二代坐鎮

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）新歌MV《這個姿態》花絮片近日上架，被網民發現兩位星二代身影穿插其中，分別有葛民輝仔仔Jabez及黃日華囡囡黃芷晴，原來兩人並非參演幕前，而是投身幕後，外形帶父親影子Jabez任監製，還親教Chantel做表情，黃芷晴則充當造型師，為Chantel成功變身。

另外，Chantel偕Yumi接受鄭裕玲（嘟嘟）電台節目嘉賓時，被語出驚人的嘟嘟追問兩人的女圑After Class是否已解散？被殺到措手不及的兩女連忙否認「散band」，爆料指組合將新歌，Chantel更補充謂：「我去新西蘭讀書前已錄咗一首歌。」嘟嘟繼續繼續追問是否暫時「休團」？Chantel則話暫時冇機會合體，到節目結尾，嘟嘟建議4女再合體，兩人笑言認真諗諗：「組合要改咩名？」

Chantel在訪問中講到將在新西蘭讀書至明年12月，之後她「回流香港」：「想返香港讀大學，一來可以顧及歌手事業，二來香港始終都是我屋企，好掛住屋企啲住家飯。」Chantel和Yumi又想做生意，還透露現在新西蘭考車牌中，準備成為「上車一族」。