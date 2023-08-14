熱鬧居酒屋　美酒美食大放送

一個人自斟自飲好似太寂寞了，不如約齊朋友到集和食、刺身壽司、卷物、天婦羅、串燒和燒物等菜式的居酒屋，大啖食大啖飲夠晒熱鬧，除傳統美食，近日又有新店和新菜單上場，讓大家繼續開心地飲飲食食，享受美妙夜生活。

音樂伴食

聽住音樂食飯，胃口都好啲。天后新開的酒屋一杯喜，以簡約和式風格設計，菜單豐富又有新意，半熟赤鯥配海膽魚眼晶體醬汁壽司以昆布包實赤鯥魚醃7小時，經低溫慢煮再烤，濃郁又有煙熏香。以岡山居酒屋名物作藍本的薯仔沙律，日本沙律配熟吞拿魚蓉和白松露油提升風味。其他還有北海道馬糞海膽蝦片、松葉蟹兩食、味噌博多牛腸鍋、煙熏鯖魚禾草燒和紫蘇雞皮蝦等。逢星期五、六的晚上9時開始，居酒屋會變成Live House，請來表演者演唱，在強烈燈效和音響下，邊食邊飲氣氛更佳。

日式雞尾酒配小食

去居酒屋，最常喝的就是啤酒、清酒或燒酎，筲箕灣居酒屋櫻月近日推出全新菜單，高質食材再加點創意，打造出極品海膽蝦餃子、朴葉焗蠔、櫻花蝦茄子田樂及串燒特級牛舌芯等小食。除配清酒，以橙皮酒、薑啤和鹽等調配的雞尾酒「月」，也同樣適合配菜。日本人喝酒後很喜歡吃拉麵醒酒，餐廳亦供應京都水鴨拉麵、岩手縣夢之和牛橫隔肌拉麵、藍鰭吞拿魚腩大葱拉麵和西班牙紅蝦拉麵等，讓大家即時醒酒。

夏の料理

日本在夏天有很多祭典和美食，尖沙咀木戶主打宮崎炭火燒和博多串燒，在這個夏日，居酒屋推出期間限定的「夏フェア」料理，當中包括炭火宮崎和牛朴葉燒、烤熊本肥後赤茄子、炙燒自家製和歌山香魚一夜乾、沖繩風炙豚足、炭燒味噌漬澳洲和牛小腸和炭橈有機日本獅子度青椒等，最後來一口明太子泡菜汁忌廉烏冬，最是滿足。

3周年優惠

因應天后總店3周年紀念，日式居酒屋黑木亭由現時至10月30日推出多款新菜式和優惠。新推龍蝦刺身三食、龍蝦刺身-魔法二食、活鰻魚系列和A5宮崎和牛系列等新菜式，更因應不同分店和菜式，推出最低6折的優惠，全新清涼飲品就有各款新口味熊仔冰特飲。除個別菜式有折扣，客人於星期日至四惠顧有全線晚市88折優惠（不包括已折扣菜式、飲品），其他還有半價歎日本直送馬糞海膽、法國及日本生蠔買一送一等優惠，總有一款合你心水。

惹味燒魚

燒得皮脆肉嫩的烤魚，鮮香十足。銅鑼灣新開的醉忘魚屋，以各款魚類作主角，打造不一樣的魚饌。日本傳統佐酒小食馬友一夜乾，油分重的魚放在燒香後，魚皮油脂滲入魚肉，啖啖香滑。招牌「吞雲吐霧」以秘製麵豉醬醃芝士，焗完再封乾，煙熏後配炸海苔，佐酒一流。店內亦有提供姿燒或原條起柳炸的魚饌讓客人選擇，前者是傳統日式製法，讓魚身保持美觀外形，入口有肉汁，後者去骨切魚柳再炸，啖啖肉又惹味。