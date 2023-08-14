大讚香港奶茶好飲　韓勝宇被粉絲要求除衫：唔好啦！

韓國男團VICTON出身的韓勝宇昨晚（13日）在九展舉行「2023 HAN SEUNG WOO SPECIAL LIVE - ONE HONG KONG」演唱會，是他首度來港演出。

演唱會在傍晚6點左右開始，他身穿彩色恤衫登場，隨即唱出新碟《FRAME》的歌曲《Dive Into》、《Runnin' High》及《Burn》，他之後與粉絲打招呼，並指今次是巡唱的第5場演出，首次來港的他表示：「我心情好激動，香港係開場時最熱情歡呼嘅地方，我到港之後飲咗奶茶，好好飲！」他又叫粉絲推薦香港地道美食，打算完騷後去品嘗。

唱到後半段時，韓勝宇除低外套，只穿着背心晒肌，引來台上粉絲興奮尖叫，他指為了以最佳狀態跟大家見面，所以努力健身，立即有粉絲大呼「要睇腹肌」，韓勝宇便笑道：「咁搞法我可能要除淨底褲先落到台，唔好啦！」他之後應粉絲要求即席跳了多首歌的舞蹈，包括人氣女團NewJeans的新歌《Super Shy》。

在演唱會完結前，他和全場粉絲影大合照，並指香港演出結束後，巡唱便只剩一站，所以感到很可惜，他承諾會再來港開騷，期間有粉絲大嗌「我冇錢啦」，韓勝宇便說：「努力工作嘅話，就自然會賺到錢，會賺到好多錢，我會為大家祈禱，我都想成為有錢人，但大家唔好忘記健康先係最重要嘅！」