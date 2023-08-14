Jeremy腳底按摩慘叫連連　被爆一個部位最虧！

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）於今晚ViuTV節目《全星暑假 -MIRROR+》中，與楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）及王智德（Alton）等一同分為藍黑兩隊對決不同遊戲，藍色隊代表有Lokman、Frankie和Alton，黑色隊代表有Stanley和Jeremy。問及那位最大膽時，在場一位「姜糖」即大呼姜濤。隨後，成員都「跟機」指姜濤最大膽。Lokman笑言：「因為最難係做自己，佢最大膽做自己！」而在遊戲「隊長救全家」中，Lokman需要在5分鐘內於100隻放有食物的湯匙中找出含有金魚圖案的，拯救接受腳底按摩的成員。聲稱對痛楚無感的Jeremy在按腳時叫得最為淒涼，意外被技師爆料：「眼仔好啲，最唔好係胃。」令全場哭笑不得。相反，成功冧掂技師姐姐的Stanley就一面輕鬆享受，更向她大派心心。

此外，「聲控廚房」就由默契十足的組合出戰，江熚生（AK）先學煮指定菜式「金星女孩遇上多士上最後一塊皮」，之後遙距聲控陳卓賢（Ian）烹調。過程中，忘記步驟的AK開始「亂嚟」，要Ian反過來提醒。曾開玩笑指想要將他靜音的Ian笑言：「你點解咁鍾意講嘢？平時靜靜哋企喺到又要跳舞咁樣」，AK隨即指「點解你咁唔鍾意講嘢嘅？我好想將快樂分享畀你呀嘛！」。火花十足的2人全程不停鬥嘴，十分有趣好笑。