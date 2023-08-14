軒公都Like！Samsung Galaxy Z Flip5/Fold5「摺」力登場

【特約報道】摺疊屏幕手機愈出愈多，機能也愈來愈強，作為倡導者的Samsung，日前於香港正式發售Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5兩部新機，改用更先進的Flex Hinge雙軌結構鉸位，縫隙更小且摺痕更淺，連帶外屏功能也更加實用，難怪「軒公」張敬軒都畀Like啦！

外屏加大 Widgets豐富

Galaxy Z Flip5摺疊尺寸為71.9 x 85.1 x 15.1mm，重187g，三圍與手感跟上代相若，舊用戶升級毋須適應。要適應的是外屏，因為這個名為Flex Window的外屏幕加大3.78倍至3.4吋，支援60Hz刷新率、720x748解像度及306 PPI像素密度，規格大幅提升。外屏加大除了令撥頁更輕鬆，還可容納更多Widgets小工具，例如時鐘、天氣、股市、計時器等等，又兼容地圖、訊息及Netflix等，毋須揭開手機就用到大部分功能。

靈活取景 支援防水

手機右下角設有1,200萬像素超廣角及廣角雙鏡頭，透過FlexCam功能，座枱便可從各種創意角度進行拍攝；Dual Preview功能則方便被攝者在Flex Window上預覽影像，即時調整角度。其他進階攝技包括Super Steady及Nightography技術，前者有助拍攝流暢穩定的影像；後者改善昏暗下的成像質素。至於其他規格，此機擁有6.7吋FHD+內屏幕、Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy處理器及3,700mA雙電池，並對應IPX8防水。

歷代最輕 靈活操作

再看另一部摺芒機Galaxy Z Fold5，摺疊時尺寸為67.1 x 154.9 x 13.4mm，重253g，是至今最輕薄的Fold型號。配備7.6吋QXGA+主屏幕及6.2吋HD+副屏幕，前者亮度較上代提高了30%，最高達1,750nits，在猛烈陽光下也睇得清楚。全新S Pen Fold Edition更為纖細，能夠輕鬆收納於口袋之中。

改良後的工作列現允許用戶在最多4個常用應用程式之間快速切換，工作更加靈活；升級雙手拖放控制功能令應用程式和屏幕之間的傳輸更高效，比如用一指輕按Samsung圖片庫中的圖像，再用另一手指打開Samsung Notes應用程式即可進行拖放。隱藏式懸浮視窗允許應用程式於後台持續運行，讓用戶一邊使用全屏觀看影片，一邊利用懸浮視窗與朋友對話。

即日開售 配件齊備

Galaxy Z Flip5與Galaxy Z Fold5即日起公開發售，Z Flip5提供薄荷綠、炭灰黑、奶昔白和淡藤紫等配色選擇，以及一系列的豐富配件，包括透明薄型保護殼、全覆蓋環保皮革保護套、Flipsuit保護套，以及便於攜帶、附有指環扣的矽膠薄型背蓋。Galaxy Z Fold5備有冰川藍、霧光黑和雲朵白三款配色，以及各式實用的時尚保護殼，包括薄型S Pen保護套、透明薄型保護殼、環保皮革保護套以及附指環帶的立架式保護殼。

同場加映：限定體驗館

為了讓一眾手機迷試用新機，Samsung即日起開設Galaxy Z Series限定夏日體驗館，展示包括Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5、Watch6系列以及Tab S9 Series在內的全新旗艦級產品。體驗館以本地創意紙藝組合STICKYLINE的趣味摺紙藝術裝置作點綴，並於期內舉行紙藝、手機戴繩等等一系列工作坊，讓訪客盡情發揮創意。

Samsung Galaxy Z Series限定夏日體驗館

日期︰即日起至9月3日

時間︰早上10時至晚上8時

地址︰三星專門店（皇后大道中29號華人行地下G3至G4號舖）