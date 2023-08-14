趙璧渝激讚家傭姐姐除咗廚藝乜都好　艾威帶乾糧備戰

無綫藝人趙璧渝帶同家中姐姐Rochelle齊齊參與無綫J2節目《你想點煮姐》拍攝，璧渝大讚姐姐做家務、對老人家均細心，而且又有耐性，二人更經常嘻嘻哈哈、拍晒膊頭感情要好；唯獨問到廚藝，璧渝卻只以一個「唉」字概括，相當爆笑，她又透露姐姐曾經連金針菇、芽菜都分不清，食物調味亦永不對味：「自嗰次之後好少要求佢煮啲咁中式嘅家常菜。」為一雪前恥，Rochelle 再戰經典地獄菜式「雲耳蒸雞」，最終她雖然煮出外表滿分的雲耳蒸雞，但雞件大部分則未熟，金針菇有大陣嗡味，還因 Rochelle將醋當作豉油，令餸菜出現一陣奇怪酸味，璧渝吃了都忍不住慨嘆：「靚冇用知唔知呀！」

明晚（15日）播出的一集中則有藝人艾威與姐姐Ade，談到Ade廚藝，艾威不但全情耍手兼擰頭，更在錄製節目途中拿出一早準備好的乾糧醫肚打底，並搞笑謂：「我驚我一陣餓得滯真係要食咗佢啲餸，依家食飽一陣就唔使食。」結果Ade不負「威」望，不但將「涼瓜煎紅衫魚」離奇地一開二，紅衫魚或是涼瓜都完全未煮熟，艾威見狀笑言：「印尼餐變咗日本餐喎。」