港姐泳裝︱胸狠一族大晒冷　郭珮文頭髮遮胸都夠贏

本屆港姐不乏「胸狠一族」，今午以泳衣會見新聞界時，不少佳麗谷胸現身，令現場氣溫急升！當中尤以6號胡睿涵、9號潘明璇及16號郭珮文身材最澎湃。談到備戰情況，以腰部尚有Baby Fat的胡睿涵最拚命：「真係瘦咗好多，但未上磅，想畀驚喜自己嘛。依家我淨係食沙律同雞胸，戒晒零食同炭水化合物。（頂得住？）OK嘅。」對於將返廣州升讀大學，她表示當選的話希望兩邊兼顧，否則將會休學。

至於郭珮文則自爆喜歡食嘢減壓，惟有將消夜由炸雞變蒸南瓜，又自嘲：「認命啦，我應該係佳麗中最大隻喎，不過知道今日要着泳衣，兩日前開始注意，但食嘢讓我好開心。（頭先用頭髮遮胸，點都唔肯撥開喎。）咁髮型師幫我整好，我驚搞亂呀。（會叫總決賽唔好咁整？遮住你天賦本錢。）注意吓。」她又表示越南外景返港後，體重上升不少，如今已回復首輪面試體重，發誓不讓自己再反彈。

而潘明璇被網民指樣子「繼續進化」，她竟開心表示：「佢哋覺得我靚咗先咁講，之前我都有啲Baby Fat，疫情開始做運動，亦證明無綫嘅化妝技術好好，同埋改咗髮型，覺得磈面上鏡啲。」她又指自己喜歡食薄餅及漢堡包，不過如今已學會忍口。

另外，王怡然、陳霈錤及「翻版范冰冰」王敏慈均相當Sharp醒，明顯狀態大勇。陳霈錤透露近日以牛油果及營養食物減肥，成功減掉1、2公斤：「會畀自己足夠睡眠時間，飲多啲水，最重要係健康。」王敏慈則表示靠運動保持身形，廣東話大躍進的她更表示：「因為之前廣東話講得唔標準，大家都聽得好辛苦，所以搵咗個粵語主持人教我發音，我要自己不斷練習，盡量學識用廣東話同人傾偈，本身屋企人都用廣東話溝通，我聽得多，所以學習時都唔太困難，依家最緊張係問答環節，要做多啲準備，希望臨場發揮得更好。」而任教英文的陳霈錤坦言職業病所致，當聽到佳麗們發音不純正，也會主動糾正。至於王怡然就大讚胡睿涵廣東話進步不少：「佢真係好咗好多，我平時都會同王敏慈多啲傾偈，互相學習廣東話，我嚟咗香港3年，一直好努力去練習。」

今屆候選佳麗不乏「有料」之人，但亦有佳麗身形有瑕疵，當中梁晶晶、陳曉彤上圍欠奉，前者僅得32吋上圍，屬微波一族，即使出盡力谷胸也沒有睇頭，加上腰部直落大煞風景，而陳曉彤亦深知身材輸蝕，轉陣以燦爛笑容搭夠。