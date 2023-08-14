天王光臨！採石場上的華麗酒店

早前郭富城太太方媛生日，兩夫婦大晒放閃照，於巨型魚缸前跳舞，超甜蜜！別以為他們去了水族館慶祝，其實兩位當時身處上海松江區的五星級酒店，該酒店被譽為全球首家「採石場酒店」，建築共18層，當中有16層設於地底，深度達88米，而底部兩層更設在10米深的水下，置身其中的住客可享受與別不同的景色及住宿體驗。另外，美國及印度同樣有話題十足的地底住宿設施，讓大家來一趟穿越地面的旅程。

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中國：深坑改建 與魚同眠

酒店一般向高空發展，位於上海佘山國家旅遊度假區的上海佘山世茂洲際酒店剛好相反，建於開鑿採石而遺留下來的88米深坑內，找來曾參與七星級杜拜帆船酒店Burj Al Arab設計的英國設計師Martin Jochman負責，歷時12年、耗費人民幣¥20億（約HK$21.6億）建成。酒店總建築面積超過 61,087平方米，沿着懸崖矗立，地上兩層為酒店大堂、會議中心及餐飲娛樂中心等。地面下的16層則是客房部分，共有336間客房和套房，當中最巴閉的，莫過於設在最底兩層、面積達120米的複式套房，特色是房內可透過大玻璃看到魚兒游來游去的海底世界，讓你恍如置身私人水族館。至於其他樓層的客房每間均設有露台，可環顧整個深坑的景色，近距離觀賞對面百米飛瀑和崖壁景致，及欣賞每晚舉辦的夜間表演。就算你不住在複式套房，你亦可到水下的漁火特色餐廳邊享用海鮮大餐，邊觀看魚兒在你身邊出現。酒店同時結合了採石深坑的特點，設有透明棧道、笨豬跳、戶外攀岩等娛樂設施及活動。房價每晚人民幣¥2,253起（約HK$2,433）。

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印度：隱藏地底 特色小屋

有看過電影《魔戒》的話，對戲內哈比人居住的小屋應該印象深刻吧？旅客於印度便可入住以此為外形設計的地下屋，很有隱世感覺。名為SaffronStays AsanjA的地底住宿設施於距離孟買約兩個半小時車程的馬哈拉施特拉邦城鎮穆爾巴德（Murbad），由兩所房子構成，一間名為AsanjA Titaly，擁有兩間睡房，還有寬敞的客飯廳及漂亮的游泳池，可容納5人。另一間AsanjA Dragonfly則有3間睡房，同樣有泳池，可以容納9位住客。兩所房子均享有壯闊的Sahyadri Hills景觀，室內裝飾採用了多元化的材料，包括馬賽克磚、石頭、玻璃和木材，主要色調是湖水綠和白色，營造出度假氛圍。別以為地下屋會欠缺自然光，每個房間均配有弧形窗或天窗，提供充足的日光。設施周圍放置了種類繁多的植物，每個角落都令人心曠神怡。橫跨兩所房子的屋頂是個綠草如茵的花園，可以在此邊品嘗咖啡邊看日落。每當夜幕來臨，現場會燃起篝火，很有氣氛。房租每晚INR32,398（約HK$3,045）起。

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美國：千萬年洞穴 無私隱住宿

有沒有想過在地底深處的洞穴都可以做酒店？位於美國亞利桑那州大峽谷附近的Grand Canyon Caverns & Inn，就有一間設於地下67米、已有6,500萬年歷史的洞穴客房，號稱為世界上最古老、最黑暗及最安靜的客房，乘坐電梯到達，不過嚴格來說不可說是房間，它不過是於將洞穴一部分用木欄圍起來，面積長約122米，寬約47米，高23米，提供兩張雙人床、梳化、書櫃、電視、DVD機、黑膠碟機，還有一個設有微波爐和雪櫃的小廚房，也有供應冷熱水的淋浴間及洗手間。有任何需要都可通過對講機聯繫地面工作人員。不過由於不時有導賞團會到洞穴參觀，開揚的「房間」也會成為景點之一，入住的話要做好沒有太多私隱的心理準備。如果不入住又想體驗洞穴的神秘感，可到位於地下64米的餐廳The Cavern Grotto，享用美式餐飲。酒店另於地面設有懷舊美式風格餐廳The Caverns Grill，賣點有被譽為該區最好味的漢堡包。房價(兩人入住)每晚US$1,000（約HK$7,800），每加一人（最多可住6人）額外加US$100（約HK$780）。