Lamborghini Revuelto　香港首度亮相

林寶堅尼 (Lamborghini) 全新旗艦型號兼旗下首款量產高性能V12 插電式混能 Revuelto日前短暫留港2日和車迷見面。據悉最早訂購的首批香港車主最快2024年上半年可到手，而現在接新訂單，交付日期已排到2026年，此新旗艦的受歡迎程度有幾高可想而知。

作為Aventador的後繼車，全新Revuelto一方面延續品牌的 V12 傳統，一方面加入品牌最新的插電式混能技術，搭載由1具6.5L V12中置自然吸氣引擎和3具電馬達(2具分別置於前軸，1具集在全新8前速e-DCT雙離合波箱內)組成的高性能插電式混合動力系統，坐擁高達1,015CV綜合馬力輸出，0-100km/h 及0-200km/h加速分別僅需2.5秒和小於7秒，極速逾350km/h。強勁的動力，加上以精湛工藝打造的碳纖維單體式車身、車架和車身部件，更成就1.75kg/CV林寶堅尼有史以來最佳重量馬力比。

被設置於中央通道內的3.8kWh長條狀鋰離子電池組，可通過從前輪回收煞車能量或直接從V12引擎為電池充電，僅需6分鐘便可充滿。當然亦可通過家用交流電和7kW 充電設備進行充電，將電充滿僅需30分鐘。