左右逢源　興奮玩唔完

係男人都想左右逢源，享受到兩美相伴嘅樂趣。之不過真係畀你可以享齊人之福，又未必頂得順喎！好似日本AV界嘅「挾擊系列」咁，聯手演出嘅女優都係飢渴萬分，男優要同時招呼佢哋相當吃力，觀眾睇3P激戰嘅時候大感興奮之餘，更擔心男優會精盡人亡呀！

大被同眠

於E-BODY出品嘅《巨乳便利店同事輪流出軌》當中，小鮮肉大雄喺一間便利店打工，結識到斯文又怕醜嘅柏木小夏及性格開朗嘅澤北南，而兩女同時對心地善良又勤力嘅大雄有好感，之但係大雄已經有女朋友喇！有一日，大雄嘅女友返鄉下探親，兩女就趁機會約大雄去飲酒消遣，喺大獻殷勤之下，果然令大雄慾火高漲，之後仲帶佢哋返屋企大被同眠兼玩3P激戰！自此之後，兩女喺便利店更加放肆，不時趁店內冇客人就捉大仔鬼混，令工作更添樂趣。

榨乾客人

喺Moodyz推出嘅《W爆乳挾撃》入面，夢見露及吉根柚莉愛兩位爆乳風俗孃經常攜手上陣招呼男客人，陪浴又陪酒，佢哋除咗身材豐滿，慾火亦爆滿，所以同客人玩3P激戰嘅時候，態度如狼似虎，而佢哋合作素有默契，往往能夠從客人身上取得快感，而客人亦爽到震！不過客人要有心理準備，爆發一次之後唔代表完事，因為兩女好快就會再施加刺激令客人雄風再起，誓要將對方榨乾。

強迫就範

同樣由Moodyz製作嘅《巨尻辣妹GOGO去到M男家中》，講述乙愛麗絲、彌生美月呢兩位癡女走出AV片場，踩上幾個M男嘅屋企，強迫對方同佢哋合演AV，仲要借埋張床嚟拍攝！由於兩女又姣又索，每個M男都難以拒絕，而兩女見M男咁好人亦唔同佢客氣，一於捉住對方百般玩弄，一個喪玩騎乘位，另一個則請食波餅，一洩如注之後，兩女仲未夠喉，一於引爆埋男之潮吹先至收手！

簡評

喺現實生活中，想享受兩女共侍一夫真係癡心妄想，好彩日本AV界有好多作品可以滿足到男人嘅慾望，就好似今日為大家介紹嘅「挾擊系列」咁！3部作品當中，本仙最鍾意柏木小夏、澤北南主演嘅《巨乳便利店同事輪流出軌》，原因係兩位女優都身材婀娜又肌膚白滑，而且演出嘅角色性格各異，為作品帶來更豐富嘅戲劇元素，加上有出軌情節又有便利店激戰場面，令作品內容更加多元化。