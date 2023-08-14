Antje Utgaard重量級尤物　奇峰凸出

對於性感尤物嘅定義，雖然每個人都唔同，但共通點必定係樣靚身材正，好似呢位嚟自美國嘅人氣網紅兼模特兒Antje Utgaard絕對係最佳人辦，尤其佢心口嗰對DDD Cup爆乳，極度吸睛呀！

明日之星

翻開辭典，會發現「尤物」可指絕色美女，加上「性感」二字嘅話，就唔止係索咁簡單，仲可以話佢哋外形相當吸睛，令男女都有想入非非嘅感覺。如果覺得咁講仲未夠具體嘅話，呢位出生於自美國威斯康辛州嘅人氣性感網紅兼模特兒Antje Utgaard，相信大家可以從佢身上明白箇中意思。

單係睇佢喺社交平台上所分享嘅寫真相，就知道佢最大嘅賣點，在於迷人嘅樣貌同埋一對激凸車頭燈，五官標致嘅佢，喺2017年登陸模特兒界時，更被譽為明日之星。當然佢之所以備受注目，梗係嗰對係男人見到都會流晒口水嘅34DDD重量級爆乳，名副其實係奇峰凸出呀！

未雨綢繆

Antje Utgaard表示自細嘅夢想係做模特兒，高中畢業後，喺明尼蘇達大學修讀時裝營銷學位課程，之所以修讀呢科，佢解釋話若然唔做模特兒，亦可以喺時裝界發展。結果事情亦如佢所計劃一樣，大學畢業後便成功全身投入模特兒界，並憑住亮麗外形獲得出色嘅成績。與此同時，佢亦參與電影演出，卻估唔到啟發咗佢做演員嘅興趣。而近年佢憑住性感形象喺網上爆紅，IG更擁有超過212萬粉絲。

一直希望能喺演藝事業做出成績嘅佢，唔單止繼續模特兒及網紅工作，更係積極進行搏擊及射擊訓練，而從呢點嚟睇，唔難發現佢想成為一位動作演員。不過Antje Utgaard坦言呢個只係未雨綢繆，縱然將來未必可以大派用場，卻對保持身段有相當幫助。

Profile

出生地：美國

身高：178cm

三圍：34DDD-26-38

如果唔係喺IG嘅影片中，睇過Antje Utgaard嘅身手嘅話，真係唔知呢位身材前凸後趷嘅性感網紅及模特兒，身手如此了得，無論係拳擊腳踢定槍械射擊，統統都有板有眼，實力有目共睹。