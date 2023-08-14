單文柔陳敏之組「索媽團」出海　雨中影相嗌狼狽

有「索腿天后」之稱的藝人陳敏之，近日就與視帝陳展鵬太太單文柔（Phoebe）帶同小朋友一齊出海遊玩，實行撇低老公進行「索媽之旅」，2人大方在其社交網上大晒遊玩片段，片段中更可見一向想要女兒的敏之，抱着小豬比（Quinta）搞鬼地拍片，更直言要帶小豬比回家，她回復東網指靚相出自Phoebe手筆，更大爆笑料：「我哋落緊雨喺船到影相，我好驚跣低，佢又叫我小心啲，我哋當時好狼狽，又搵毛巾遮住相機，相嘅背後我哋係好蝦碌好好笑。」

雖然她們拍照過程非常狼狽搞笑，但能夠拍到靚相也值回票價，靚相中可以見到「索媽」敏之大晒43吋長腿，育有一子的她身形依然保持相當之好，有骨感美的她被問到如何保持身形，她謂：「肥瘦係遺傳父母的，我冇特別減肥，因為我自己都食好多，我瘦嘅方法係我一有工作壓力、湊小朋友要早起我都會瘦，另外我對於美容都勤力護膚的。」她又指自己長期開心亦是保持年輕的一種方法。

而另一「索媽」Phoebe以黑色低胸背心示人凸顯豐滿的上圍，育有一女的她單拖帶囡囡去玩，她說：「本身有預埋展鵬，但佢開緊工趕埋尾所以冇嚟。」一向活躍於社交網的她表示，自己會繼續拍更多的影片分享，但礙於最近暑假期間安排了不同的節目給小豬比，比如帶了小豬比去學做手工品教導她環保意識等。