【是日通勝】

農曆六月廿九

癸卯年 庚申月 乙巳日

吉時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：交易、嫁娶、開市

忌：出行、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：16、26、35

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

金牛座：自私會破壞財運，得了着數要善待身邊人。

雙子座：勿讓自己變得自私，否則財神會離你而去。

巨蟹座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

獅子座：求財忌心急，易進退失據，令你得不償失。

處女座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

天秤座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

天蠍座：多展現微笑比嚴肅面孔佳，易獲別人接受。

人馬座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

山羊座：謀事務必盡力，可把霉運的影響減至最低。

水瓶座：談情說愛的吉日，穿着綠色衫可增強魅力！

雙魚座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）豬 麻煩多

鼠：心情差，思緒亂，易把簡單問題複雜化。

牛：事業運上升，行事效率高，上位不是夢！

虎：情緒欠穩，做事心不在焉，易犯錯撞板。

兔：生活不順，身邊有許多意外事情發生。

龍：相信自己的能力，可於事業大放異彩。

蛇：衣着打扮上多花心思，可帶來好運氣。

馬：對別人缺乏信任，將對生活造成麻煩。

羊：生活遇阻力，宜靜觀其變，勿輕舉妄動。

猴：享天時地利，謀事易成功，心情靚絕。

雞：偏財運極強，易在投資方面收獲喜訊。

狗：有伴侶者易為小事爭執，需互相包容。

豬：是日沖煞，接連遇上麻煩，信心受挫。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

部首筆劃的計法

現今最為流行而簡單的姓名學是以筆劃計算吉凶，此套名字學是起源於日本，由日本傳入台灣，再由台灣傳入香港，繼而傳入內地，故在書局上幾乎全都是筆劃姓名學。

在筆劃的計算上，都是以《康熙字典》為準確，因為此字典由王室編制，甚具權威也。但又往往被人忽略箇中部首筆劃之算則，因而造成錯誤百出，包括網上之姓名學，絕對不專業，分分鐘以為是吉的筆劃，到頭來原來是凶的，可謂害人不淺。

現舉出一些部首計算法，以正視聽：如水字部四劃，波、河、法是九劃，示字部五劃，社、祀為八劃。衣字部六劃，裕、裙十三劃。心字部四劃，怡、性九劃。手字部四劃，打、扔六劃。艸字部六劃，荔、茜十二劃。月為肉字部六劃，胡、胎十一劃。王為玉字部五劃，玲、珈為十劃。阝為阜字部八劃，陳、陵為十六劃。阝為邑字部七劃，鄭、鄰為十九劃。此中之耳字要分左右，在左為阜，在右為邑，辵字部七劃，迪、迫為十二劃。犬字部四劃，狄、狂八劃。

以上所列舉的，是很多人都不知道的，所以作為一專業起名師必須了解，勿誤起一錯的筆劃名字給人客。