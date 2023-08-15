江嘉敏展開同居生活　爆新歡大食要努力搵錢

藝人江嘉敏近日狂收花，甜蜜非常。而這位「甜姐兒」昨晚又再於社交平台放閃，不過今次對象是一隻小貓咪，相片中嘉敏與貓貓面對面，他們同樣擁有又圓又大的眼睛，齊齊眼碌碌望住鏡頭拍照，網民都大讚可愛。嘉敏更留言:「個個都關心我係咪有新戀情，好啦！我而家公布一個喜訊畀大家知，我拍拖喇，仲發展到同居階段添！我BB叫Mochi，鍾意踢波，係parkour愛好者，不過我BB話人生咁短暫，所以佢主張要努力享受貓生，佢日日食完就瞓，瞓完就跑，跑完再食，所以養家呢個重任就交咗係我身上。」

嘉敏接受東網訪問時指Mochi是朋友的兩隻愛貓生出來的，「其實好緊張，我只係細個養過龜，我都好鍾意動物，曾經都想過養狗，但因為工作時間太長，成日唔喺屋企，唔想掉低佢！」她又指今次實屬緣份，朋友的貓生了一堆貓仔，而Mochi出世時的磅數同我生日日期係一樣，所以我就養咗佢！」不少人指養貓仔容易過養狗仔，嘉敏謂:「原來唔係，養貓仔除了唔駛帶佢出街行之外，其實都要花好多時間照顧佢，陪佢食飯、玩，又要教佢去厠所，所以我呢排都好緊張。」嘉敏又笑言「阿仔」Mochi好大食，故現時要努力賺錢買罐頭，我終於有機會講句:「我唔食，細嘅都要食！」