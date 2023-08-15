東方日報C1：莊子璇出院回勇　殺入胸戰震騰騰

選美盛事《2023香港小姐競選決賽》將於本月27日舉行，大會昨日安排16位佳麗以泳裝會見新聞界。「胸狠一族」郭珮文以秀髮遮胸，但依然贏幾條街，而莊子璇日前因病入院，昨日堅持上陣參加「胸戰」，狀態回勇的她表現得信心十足。

一眾候選港姐昨日以泳裝見人，紛紛谷胸上陣，當中胡睿涵、潘明璇及郭珮文屬「胸狠一族」，現場「波濤胸湧」。問到備戰情況，以腰部尚有少許Baby Fat、上圍36吋的胡睿涵最拚命：「真係瘦咗好多，依家淨係食沙律同雞胸，戒晒零食同碳水化合物。（頂得住？）OK嘅。」談到將返廣州升讀大學，她表示若成功當選，希望兩邊兼顧，否則將休學。

擁35吋上圍的郭珮文自爆愛以食物減壓，惟有將消夜由炸雞變成蒸南瓜，又自嘲：「認命喇，我應該係佳麗中最大隻，不過知道要着泳衣，兩日前開始注意。（點解頭先喺台上用頭髮遮胸，唔肯撥開？）髮型師幫我整好，我驚搞亂呀！（會叫決賽時唔好咁整？遮住你天賦本錢。）注意吓。」而潘明璇被網民指樣子「持續進化」，她竟開心表示：「佢哋覺得我靚咗先咁講，亦證明無綫嘅化妝技術好好，同埋改咗髮型，覺得上鏡啲。」

兩位風頭躉「嫩版蔡依林」莊子璇及陳怡名昨日繼續鬥搶鏡，日前因紅疹入院的莊子璇已回復狀態，谷胸上陣兼大晒甜美笑容，受訪時透露兩日前突然無故出疹，更蔓延至全身，面部亦紅腫，即往急症室求診，醫生指可能是免疫力低兼壓力大所致。問到是否與近日的負面新聞有關？她說：「自己覺得冇乜嘢，呢啲新聞一直都有，要自己面對。（點解好得咁快？）住院期間我狂打針，食咗藥，頭先喺台有少少震。（今日表現幾自然。）靠化妝咋！（驚唔驚決賽前再翻發？）都驚，今朝唔記得帶藥，屋企人即刻拎畀我。（有冇影響決賽信心？）都OK嘅。」

陳怡名突清空社交平台

至於陳怡名早前與網民爆罵戰，道歉後繼續被狙擊，日前她突然清空社交平台，疑患有社交恐懼，她受訪時坦言情緒受影響：「好多人留言鬧我，最多人以廣東話同英文粗口留言，話我好醜樣，又叫我『滾回去』！（好嬲？）佢哋都係發洩啫，好多人凌晨3、4點冇嘢做就留言。」問到為何將性感照全部「下架」？她靦覥回應：「依家好多新聞都有我啲相，大家可以上去睇。（後悔當日同網民鬧交？）坦白講，我只係後悔回覆佢哋，因為我廣東話唔好，引發更多嘅誤會。參選前我只係個素人，冇諗過咁多攝影機同新聞瞄準我。（諗過退選？）完全冇。」另外，眾佳麗忙於在私人帳戶出Post，趁決賽前落力拉票。

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