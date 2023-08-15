時尚白背心穿搭法　避免變成打底衫

正是處於最炎熱的天氣，大家無可避免要穿上清涼背心。當中又以白色背心的出鏡率最高，雖然是最基本的款式，但卻容易搭配各種時尚單品。不過大家要小心，時尚與娘味只有一線之隔，亂搭配就會變成打底衫風格，失去了原有的時尚感。今次為大家尋找多位型格女明星、超模的白背心穿搭方式，為大家帶來炎夏穿搭靈感。

搭配牛仔單品

無論何時都不會出錯的藍白搭配，由藍色的牛仔褲、牛仔裙與白色緊身背心搭配而成，單穿就已經顯得非常清爽。無論男女、任何身材都可輕鬆駕馭，適合外出與朋友約會、或去打卡Cafe閒坐等較輕鬆的場合。想更有造型感可以加上一個腋下手袋，以鮮明顏色為佳，更能凸顯出夏日氛圍。

外搭寬鬆襯衫

如果前往的場合比較正式，可以考慮外搭一件寬鬆襯衫，剪裁切記不可太過貼身，不然會給人一種太過拘謹的感覺。原本就經常作為打底用的背心，在寬鬆背心的覆蓋下，既不搶眼也沒有失去造型感。若是加上搶眼的裝飾品，例如耳飾、頸鏈、手鍊等飾品就可打造不一樣的個人風格。

同色系穿搭

甚麼時候都非常適合的同色系穿搭，白色背心也不例外，大家可以用偏黃調的米色下身單品，來搭配白色背心。這種穿搭會給人舒服自然的風格，有種毫不費力就變美的感覺。但有一點千萬要切記，白色背心只要有稍微變黃的迹象就不能再穿，因為在同色系服裝的映襯下，會顯得非常舊。