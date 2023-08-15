這個8月勁熱鬧　美酒佳餚嘗不停

對香港人來講，朝啡晚酒的生活已很習慣，近年城中多了不同酒類主題的Wine Festival，除了品酒還有菜式拼配，和朋友一起品嘗湊熱鬧，氣氛不知幾咁高漲，隨時都可以當自己在Happy Hour。

搜羅全日本美酒

富花果香而有不同層次的清酒，有多款類別和風味，The Mira Hong Kong於8月至10月舉行首屆「日本清酒嚐味之旅」，8月17日至18日晚上就有香港日本酒巡禮，到時會有從43個都府縣搜羅回來超過350款比賽級的日本清酒亮相，並有專家到場和各位交流。會場亦設有有獎遊戲和禮品包。於8月22日至9月14日，法日創意食府WHISK會推出限定的「OMA-SAKE」清酒饗宴，之還有周未清酒早午生蠔盛宴，讓大家細味清酒之美。

寫「意」歎葡萄酒

貴為度假勝地的意大利，美酒和美食絕不可少。葡萄酒吧 mato coffee wine和意大利相關部門於8月15日至9月15日合辦首個意大利美酒八月節，酒吧會推出「All You Can Taste 任試任飲」體驗，大家可於2小時內任試任飲20款來自意大利20個不同酒區的葡萄酒，每位客人試飲1款葡萄酒，就可在地圖上蓋印，集齊20個地區蓋印可換領指定意大利葡萄酒1瓶。在指定日子，會有不同的工作坊和品酒會，讓大家專注品評。酒吧亦和餐廳合作，挑選8款意大利利美食配葡萄酒，進一步提升體驗。

熱鬧派對

開Party，多樣化的美酒絕對是場中主角，香港W酒店為慶祝15周年，會和不同的酒類品牌舉行不同主題派對。8月22日起，酒店和香檳品牌Veuve Clicquot 合作，會於3間餐廳推出聯乘限量菜單，再加上標誌性的黃色元素作裝飾，另外，限定主題套房和泳池也會以黃色打造。8月17日晚上，WOOBAR會變成Monkey 47熱帶雨林，利用茶湯和氈酒調配限定雞尾酒。8月19日酒吧會有15周年限定夜間半自助餐連暢飲套餐「One Magic Move電音DJ派對」，客人先享用美食半自助餐和波士頓龍蝦海鮮拼盤，之後就聽勁歌熱舞。9月1日晚和啤酒品牌Corona舉辦Sunset Chillout泳池派對，邊飲邊玩最是熱鬧。