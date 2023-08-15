控NONO性侵後愈爆愈多！小紅老師揭仲有「大人物」涉性騷

台灣搞笑藝人NONO（陳宣裕）深陷「#MeToo」性醜聞風波，演藝事業盡毀之餘，就連老婆情緒都大受影響，分分鐘要離婚收場。而繼本月2日NONO被執法部門執行搜索及約談後，被以妨害性自主等罪嫌諭令50萬新台幣（約12萬港元）交保，不過近日小紅老師就透露，自己最近收到唔少曾被性騷擾嘅女性分享經歷，直言：「甚至還有無法相信的大人物。」

小紅老師尋日（14日）喺社交網發文道：「這段日子我收到很多有同樣遭遇的訊息，裏面太多內容讓人震碎三觀、驚恐，甚至還有無法相信的大人物。」並感慨：「血流成河不僅演藝圈，這不是我們樂見的。」緊接着小紅老師亦分享道自己啱啱開始提告時，都被唔少律師拒絕Cut線：「甚至數落說打不贏、別浪費時間、你有錢嗎？」每次打完電話都令佢忍唔住崩潰喊出嚟，好彩最後佢都未有因此放棄：「我怎麼可能還沒開始就舉白旗，我已經豁出去了！」最後，小紅老師都不忘感謝486先生提供嘅法律援助：「如果你的律師不懂你，多諮詢幾個，別輕易放棄。」

可惜唔少性騷擾被害人都求救無門，令小紅老師都忍唔住感慨道：「求救要找對人，不然你的求救，無疑會是壓垮你的一根稻草。」並認為決定權喺自己手中，無理由未開始爭取就放棄，雖然自己無辦法比到法律援助，不過都好樂意做一位傾聽者。