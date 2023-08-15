東冲有料到：Amazing Thai Bar

看見一班俊俏的服務員，當堂有被比下去的感覺。（胡慧冲提供）

為了拍攝新的電視節目，最近忙得不亦樂乎，幾乎日日拍外景，有數晚甚至要凌晨1點才能收工回家。

當中印象最深刻的要數一間酒吧，採訪完畢後便火速將相關內容放上社交平台，我與店內一眾俊俏的服務員合照之後留言說感到自卑，覺得自己被比下來，結果惹來網友紛紛留言安慰，說我年輕時也曾經是一名靚仔、各有各路線等等……

所有人都被欺騙了，在這間人氣超旺酒吧打工的「帥哥」服務員，其實全都是女兒身！

可別誤會，這裏並非跨性別人士酒吧，而是專門招呼女同性戀者的酒吧，泰國稱為Tom Bar。只見部分服務員比香港某些男藝人還要帥氣，身材方面可能經過特別處理，看不到玲瓏浮凸的曲線，並且都剪了短髮及穿上西裝，驟眼看實在「安能辨我是雄雌」！

其實曼谷也有不少為女同志而設的酒吧，這間算是最受歡迎的一間。之前曾走訪其他酒吧，所有職位都是清一色聘請女性，而這間酒吧的Bartender及保安之類的職位則找來男性來擔任。酒吧的老闆亦大有來頭，既是前泰國小姐亦是電視藝人，在當地非常有名。

由於曼谷店大受歡迎，她希望在泰國其他省府都能開設分店，除了為一班有不一樣取向的女性帶來工作機會，也讓平權這回事在泰國得到更多人認同及光明正大，不再偷偷摸摸。

胡慧冲