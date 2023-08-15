35D胡美貽胸壓打茄輪　Patrick Sir疑似臀襲！

由視帝陳豪、視后胡定欣所主演的TVB熱播劇《破毒強人》，自播出以來反應不俗，兩星期便吸引到逾150萬名觀眾收睇，而昨晚（14日）所播出的一集，飾演Cyrus的「Patrick Sir」林溥來竟然被35D女神胡美貽胸壓，兼嘴對嘴餵食毒品，整個畫面極度香艷。

劇集講述Patrick Sir跟隨胡定欣去私竇，一開門已有不少女生走到Patrick Sir身邊，隨後「毒后」胡定欣問他要左邊還是右邊的丸仔時，Patrick Sir堅定地表示不會吸食，但當索女胡美貽（Nicole）走到他的面前時，他開始抵擋不住，Nicole繼續進擊，不但騎坐在他的大髀，還含着丸仔嘴對嘴餵食，之後2人更濕吻起來，Patrick Sir亦忍不住，雙手在女方背部遊走，有眼利的網友看到，Patrick Sir疑似在Nicole臀部用力握了一下，尺度大得令人想入非非。

現年29歲，擁有35D逼爆上圍的胡美貽，早在2017年參選港姐，惜11強止步後，入讀TVB第29期藝員訓練班，後來拍攝綜藝節目《3日2夜》，憑著驕人的身材，從而深受觀眾愛戴。