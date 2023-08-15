談善言抱恙坐輪椅煞科　楊偲泳約定傳緋聞

由談善言、楊偲泳、岑珈其、林家熙、袁富華及楊偉倫演出的破格犯罪電影《搗破法蘭克》已順利拍畢，日前舉行煞科宴慶祝。談善言、林家熙、岑珈其與楊偲泳有份拍攝煞科日最後一場戲，其中談善言當時是抱恙上陣，更累得要坐輪椅，但她仍緊張每個鏡頭拍攝，在鏡頭前亦沒有流露絲毫病態，而楊偲泳則為對方推輪椅兼按摩，溫柔細心照顧，當拍完最後一個鏡頭時，眾人興奮擊掌擁抱慶祝，並向談善言送上問候：「完成拍攝終，於可以回家休息。」

岑珈其表示感到開心同時捨不得：「最好快啲原班人馬開第二套，可以在另一套全新的電影上再度合作，或者可以拍攝一齣更長或幾個季度的電影。」談善言同樣不捨與戰友們分開：「係好唔捨得，好想拍長啲，因為好似剛熱身就拍完。」對於今次合作是否友誼大進，4人異口同聲表示一向都是好好的朋友，林家熙笑言：「我哋不嬲都好friend，今次拍攝反而要扮冇咁friend。」楊偲泳更搞笑謂完成拍攝後，四人已約定一齊傳緋聞，揚言:「記者要盡量寫，我哋接受到。例如話同談善言點樣爭林家熙，然後再爭珈其。」他們表示下次最想一齊拍攝喜劇及鬼片，珈其說：「我哋港產鬼片以前都好勁，可以一齊試下。」兩女希望可以有機會扮鬼演出，而林家熙則想扮演外表勇敢，內裏膽小的有趣角色。