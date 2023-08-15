蔡思韵獻出「第一次」　假戲真做嚇到陳柏霖嗌唔好

女星蔡思韵早前赴台灣拍攝動作喜劇《還錢》，這次是她首次出演台灣賀歲片的女主角，同戲還有台灣4位男神陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹及李銘忠。電影昨日（14日）舉行煞科宴，監製宣布該片將於下年的情人節上映。

思韵表示這是她首部動作喜劇，感到既興奮又緊張，電影還帶給她不少「第一次」：「今次係疫情後再去台灣拍戲，加上拍動作喜劇所以特別好玩。大家煞科後趁住有少少空檔，都有約出去一齊食飯、打羽毛球，整個團隊都非常有愛，對我好照顧。首次挑戰喜劇角色好玩又有趣，以往我以文戲為主，今次表現一啲平時大家無見到我嘅另一面，前期製作同拍攝時間雖然長，因為要練動作電單車同健身，成個人都變得紮實咗，今次真係合作得相當開心。」

陳柏霖在戲中飾演思韵的前度，他以廣東話大讚對方：「今次係思韵第一次拍喜劇，我覺得佢真係有天份，整個過程非常愉快，佢嘅普通話真係講得好好，節奏都好好。」Cecilia即時大讚陳柏霖廣東話講得非常好。陳柏霖又大爆拍攝趣事：「因為她是第一次拍打戲，我們對戲時她就真的打下來，然後就被打到了，超猛！然後我都很怕她出手，我都跟她說『演一下就好了，不要真的打』。」林哲熹也補充說：「我都有聽到柏霖提醒另一個動作演員要小心蔡思韵，不過大家一起拍戲很開心，她真的蠻好笑的。」

而當晚搞笑的亮點就在蔡凡熙大整蠱，他特別為蔡思韵設計了一張極具「特色」的名片，讓大家都貼在身上。照片是蔡思韵反白眼，再加上「大推！激推！見到都說愛，香港優質女星蔡思韵」，更貼心地加上蔡思韵的社交網帳號，幫她呼籲大家都要追蹤，事後他笑着解釋說：「給大家推廣一下，希望她將來有更好的發展。」