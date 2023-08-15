柯震東帶傷來港　宋芸樺春風演床戲未有尷尬

台灣演員柯震東、宋芸樺及春風晚上（15日） 現身「夏日國際電影節」開幕典禮，3人主演的《請問，還有哪裏需要加強》成為電影節開幕電影。宋芸樺於台上先以廣東話自我介紹，之後表示今次演出非常快樂，希望將這部電影中的快樂送給入場觀眾。至於今年初於拍攝台劇時遭無人機擊傷導致破相的柯震東，現身時面上仍貼上膠布，他表示並無大礙正在康復中。而第2次來港的春風則表示私底下跟宋芸樺和柯震東很熟落，大家合作中感覺很輕鬆和開心。

戲中飾演黑幫大哥、首次擔正男主角春風，受訪時坦言對票房感很大壓力，身旁的拍檔柯震東和宋芸樺即大讚他的表現，還指他受訪時雖然比較緊張，但其實拍攝時很自然沒有半點害怕，大家入場欣賞便會知道，表現出不一樣的樣貌。春風指電影中雖然跟宋芸樺有感情線及床戲，但不會感到尷尬：「因為很純情，連接吻也沒有。」談到宋芸樺於電影中有跌膊、騷胸及露出內衣鏡頭，她坦言並不感到尷尬：「是角色狀態，身體也是演員表演的一部分。」於電影戲開洗髮店的她，笑指開拍前2個月便找身邊朋友幫忙練習洗頭，笑指初學時還弄到朋友的衣服也濕了，不過熟習了現時已充滿自信，還搞笑指若大家感頭癢她可幫忙洗頭，問到她可會有興趣當髮型師？她表示當髮型師並不容易，要花很長時間學習因此興趣不大。

至於柯震東就表示今次是他首次演全喜劇，整個劇組也很快樂。提到他2011年曾為主演的電影《那些年，我們一起追的女孩》來港宣傳，他表示偶爾也會來港，覺得香港是個漂亮的地方，生活節奏快而且有很多美食。

談到今次電影於台灣票房成績理想，問到對香港票房可有信心？3人即異口同聲表示非常希望香港觀眾能入場欣賞，不論喜歡與否也要入場看，因此會繼續努力宣傳，希望票房愈多愈好。