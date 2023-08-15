黃妍玩黑膠　下一站衝出香港

歌手黃妍（Cath）藉着專輯《4891》面世，日前特意舉行分享會及簽名會，分享專輯的創作過程外，又在現場演唱碟中《哀傷的作者》、《霧雨》及《至少有歌》幾首作品。

《4891》這個Project將會一直往外延伸，Cath在這次分享會上公布兩大喜訊，其中一樣是首度推出黑膠大碟，她說：「我哋會出《4891》黑膠，同埋好多人話買唔到嘅《九道痕迹》黑膠，《九道痕迹》我哋冇諗住再出CD，所以會出埋《九》嘅黑膠，兩隻一齊出，全部都係限量，有興趣嘅，大家加油喇！希望大家會買到。」

她指推出黑膠的想法是在製作專輯時突然從腦中浮現，她說：「我哋今次成個Project係由村上春樹嘅《1Q84》出發，故事時代背景都係黑膠盛行嘅時候，男女主角都聽黑膠；同埋上年我買完黑膠機後開始儲黑膠，平日會聽坂本龍一同久石讓，所以就諗我自己都可以出到一隻就好喇，Pazu都覺得係幾好嘅時機，好有Design埋兩隻黑膠嘅Cover。」

除了推出黑膠，《黃妍4891展覽》亦會衝出香港，下一站將在日本東京舉行，她興奮道：「我哋喺東京搞下一站嘅展覽，因為拍MV同做展覽時已有呢個Concept，都真係私心想去返日本，再加上成個project日本味極濃，《1Q84》日本著作喺裏面好多場景都係喺日本，既然MV都喺嗰度做，又有一個咁Proper嘅展覽，咁不如去埋。《4891》裏面有仝人小說用中文寫，我哋去pitch嘅時候，特登搵翻譯將成個小說裏面嘅書信連同歌詞全部翻譯成日文，所以自己都期待！日本站會係幾特別嘅一站，去到會喺不同嘅意思，為《4891》呢個Project畫上一個句號。」

Cath早前到日本拍攝MV時，曾獲撮合與日本殿堂級建築師隈研吾會面，並參觀由對方設計的村上春樹圖書館，被問到可會邀請對方參觀日本站的展覽，Cath道：「會呀，其實我寄咗隻《4891》畀佢，但佢好忙，所以如果有機會，都想邀請佢嚟睇，因為今次無論拍MV同埋做碟嘅過程當中，都有啲日本crew，去到再同日本同事分享，都係一個幾有趣嘅經歷。」