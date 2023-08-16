【是日通勝】

農曆七月初一

癸卯年 庚申月 丙午日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：祭祀、入學、安床

忌：修廚、作灶、搭廁

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：14、24、26

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：瑣事纏身，分身不暇，宜先處理重要事情。

金牛座：多向身邊人展露笑容，愛情運將直線上升。

雙子座：各方面的運勢都不錯，可望迎來愉快一天。

巨蟹座：健康一般，要留意天氣變化，保持好心情。

獅子座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

處女座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

天秤座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

天蠍座：謀事阻力大，回報遜於預期，無奈又無助。

人馬座：細節決定成敗，謀事謹慎一點就沒有問題。

山羊座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

水瓶座：幸運指數居首，感情生活易取得重大突破。

雙魚座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）豬 偏財旺

（跌）鼠 財運差

鼠：是日沖煞，財運不佳，提防入不敷支。

牛：很多雜務需同時處理，忙得頭昏腦脹。

虎：改善人緣好時機，若有聚會不要拒絕。

兔：工作運差，無法專心，不宜做重大決策。

龍：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

蛇：有伴侶者要懂得自律，勿一腳踏兩船！

馬：財運低迷易受騙，投資切忌輕舉妄動。

羊：事業穩步上升，有望得到上司的重用。

猴：好勝心強，易得罪人，不宜當和事老。

雞：已婚者易起衝突，包容與忍讓可化解。

狗：工作進展順利，容易獲得上司的器重。

豬：偏財旺，有賺取外快機會，不要錯過。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

浴廁風水宜忌

浴廁在住所的位置需要留意，浴廁的設計及衞生，也跟健康運有密切關係。

1.白色明亮

浴廁設計宜以白色為主，有助加強明亮感，浴廁光潔明亮，布置簡潔，風水上有助提升家宅運。白色設計也容易察覺污垢，提醒定時進行清潔。同時也要留意燈光的使用，浴廁屬陰，加上經常關門，燈光不宜過於昏暗。

2.有窗通風

最理想的浴廁最好有窗，以便陽光照射殺滅細菌、空氣流通驅散濕氣，如設計所限，無法加設窗戶，也必須借助良好的抽氣系統，確保空氣流動，以保持乾爽，減少細菌孳生，也可避免穢氣擴散，造成味煞，影響健康。

3.關上馬桶蓋

馬桶是浴廁的穢氣源頭，建議大家長期關上馬桶蓋，除了符合衞生原則，在風水上也可避免穢氣積聚，尤其如果家中廁所門直對其他房門，馬桶更加要時常蓋上，以免氣運受沖。

4.植物選擇

浴廁五行屬水，可以放置小型的水種植物，以水生木，增添生氣，但要注意浴廁濕氣重，陽光亦有限，要慎選植物種類，以免孳生昆蟲。如植物枯萎，便應立即丟棄更換，否則對家宅運有影響。