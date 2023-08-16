陳楨怡處女出戰武術賽連奪兩金　鋪路做打女

前港姐陳楨怡（Celina）日前首度參加武術比賽，一擊即中連奪兩面金牌，笑指花了半年時間特訓，手瘀腳瘀屬閒事，現時旗開得勝，會繼續練武，望向打女方向進發！

身形又高又瘦的Celina近期秘密練功，日前首度參加國際武術比賽，連奪劍術及對打長槍項目金牌，心情興奮的她網晒獎牌照，並剖白心情，表示達成了參賽目標，並感謝師傅從旁鼓勵她，否則不會如此有勇氣，亦感謝師兄為她進行密集式訓練，耐性地指導她每一個動作，不諱言賽場上一分鐘套路看似很短暫，但實情經過不斷反覆練習，辛苦得一度想放棄，幸如今苦盡甘來。

練功手腳瘀晒

Celina昨日接受東網訪問，透露兩年前首次接觸武術：「當時有個試鏡機會，要喺兩星期內打套蛇拳出嚟，師傅見我手長腳長，覺得我幾適合耍劍，本身都覺得學樣兵器傍身幾好，所以開始學劍術，到半年前想幫自己Set個目標，師傳就叫我試吓比賽。」由於是半途出家，她一切由基本功學起，笑言拉筋令她痛不欲生：「真係拉到半死，我唔係由細練起，但每次練習套路前要先練基本功，好似踢腿、旋風腿咁，所以上完堂成身散晒，手腳瘀晒，刺劍時劍柄又會撞到手腕，落地時膝頭好多時會瘀。」

談到首次比賽已擸兩金，Celina表示從沒想過：「真係好開心，下個目標要衝出香港去外國比賽，不過唔知要練幾多年，哈哈！其實長槍對打係今年新增項目，如果擊中對方，個頭盔會着燈，但要用5Kg嘅衝力先會着，所以要好大力打，對方打我時又要擋，亦要Keep住進攻，真係好難。」剛完成拍攝劇集《新聞女王》的她，透露現時早上練武，晚上上演技課，好好裝備自己。問到是否想向打女進發？Celina笑說：「有機會想試吓！古裝好多都要求武術底子，時裝亦有好多打戲，所以裝備定冇壞嘅。」