汪小菲新歡宣示主權　等返閨至瞓

台灣女星徐熙媛的前夫汪小菲疑有新戀情，傳與富家千金劉亦桐打得火熱，女方更高調行「奶奶政策」，似乎有信心成功「入屋」。

徐熙媛（大S）與汪小菲離婚後，不時因官司問題隔空互數不是，日前大S更宣布向汪小菲及前奶奶張蘭提告，關係陷僵局！隨着大S再婚下嫁韓國藝人具俊曄，汪小菲亦不愁寂寞，繼與張穎穎的一段情後，近日再傳出新戀情，對象是富家千金劉亦桐。劉亦桐不時高調放閃，又公開對張蘭大讚特讚，明顯想靠「奶奶政策」入屋。有指她與汪小菲打得火熱，網民找出2人互動的證據，包括女方在社交網表示：「昨晚小菲和蘭姐下飛機，小菲把蘭姐送回家，自己快12點才到家，我也是一直等到小菲到家才安心睡覺。」表現非常進取！

落足嘴頭氹「奶奶」

有網民追問劉亦桐與汪小菲的關係，指張蘭揚言要為兒子介紹女友，她即暗示遭汪小菲前度的水軍攻擊：「蘭姐為難，她要是說我就是小菲的女友會對品牌不好，如果說不是，對我也是傷害，蘭姐高情商會說話，用一種巧妙的方式解釋過去，我謝謝蘭姐，是我的問題，我太高調了，給她造成困擾。」網民讚她口才了得，屢向張蘭𨋢高帽，相信會得對方歡心。