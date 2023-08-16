勁過《Barbie》！《ET》票房冠軍位置長達半年　最終被邊套戲取代？

全球熱映的《Barbie芭比》（Barbie）自上映以來一直大受歡迎，公映未夠1個月北美累積票房已接近5億美元（約39億港元），成為北美開畫票房榜「4連冠」。41年前，美國曾經有部電影更厲害，穩坐票房榜冠軍位置長達半年之久，這部電影就是荷里活大導演史提芬史匹堡（Steven Speilberg）執導的80年代經典之作《ET外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）！

《ET》於1982年6月11日上映，結果票房口碑雙贏。影片「愈映愈旺」，穩佔北美開畫票房榜6個月冠軍冇人匹敵，此項紀錄一直保持至今！直至1993年《ET》才被《星球大戰》（Star Wars）系列《武士復仇》（Return of the Jedi）擊敗取代票房冠軍位置。最終《ET》於北美「埋單」狂收4.37億美元（約34億港元），對於當時來說這絕對是一個「天文數字」！

不過《ET》的半年票房冠軍最長紀錄，於影片上映15年後差點被占士金馬倫（James Cameron）的賣座片《鐵達尼號》（Titanic）打破，《鐵》上映了287日，結果成為北美15星期票房冠軍。