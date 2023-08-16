娛圈單打︱溝仔專揀有米　講心也要講金

南韓天團BLACK PINK近日紅粉緋緋，被爆「全員戀愛」，Jisoo大方認愛韓劇男星安普賢，Jennie和BTS成員V緋聞沒完沒了，Rose亦被指和男神姜棟元有曖昧。至於IG坐擁最多粉絲、隊中甜心擔當Lisa更加不得了，被指撻着世界首富Bernard Arnault的三兒子Frederic，手執超級豪門入場券。

人逢喜事精神爽，過去怕畀阿媽鬧，唔敢晒比堅尼照的Lisa忽然大解放，在希臘度假期間大騷Quali，三點式正面、背面、側面統統入鏡，將曼妙身段表露無遺。有指此次希臘之旅，Lisa與男友家人同行，顯然已融入對方家中，猶如準新抱一般。

Frederic是LVMH集團三太子，家族身家高達2,191億美元，並非一般豪門這麼簡單。再講，Frederic向來是BLACK PINK鐵粉，追求偶像早有部署，早前被目擊跟Lisa在巴黎浪漫約會，接着又被人𥄫到連手機殼都印上Lisa名字，愛得十分癡纏。

即係咁，Lisa貴為天團成員之一，還要獲得全球最多粉絲喜愛，說是天之驕女也絕無誇張，戀愛對象當然非富則貴。對比Jisoo和安普賢拍拖，搞到男方被粉絲轟為「高攀」，Frederic明顯襯得起Lisa有餘。

講心也要講金。當紅女明星有名氣有樣貌有身材，唔同有錢仔拍拖，唔通同個死窮鬼一齊咩？最重要係花無百日紅，唔趁最光輝、最馨香的時候搵個好人家，一旦過氣淪為明日黃花，叫價能力大打折扣，人財兩空就喊都無謂。