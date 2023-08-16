東方日報C1：黃心穎入紙嫁泥鯭　爬馬國明頭

因偷食醜聞翻身無望的黃心穎戀上失婚鼓手泥鯭，雖然兩人去年才公開認愛，但心穎心急嫁人，正式入紙申請註冊結婚，擺明搶先前度馬國明娶湯洛雯，再次出招「贈興」，並揣測她雙喜臨門！

34歲女星黃心穎4年前背男友馬國明，偷食人夫許志安，令其形象一鋪清袋，演藝事業陷入萬劫不復狀態，馬國明最終忍痛分手。翌年她被爆暗撻已有未婚妻的樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏），但兩人死口不認拍拖，暗交年多才大方認愛，並發展至同居關係。本報獲得獨家消息，兩人已正式入紙申請註冊結婚，好勝心穎擺明搶先馬國明和湯洛雯結婚。

泥鯭曾離婚

心穎和泥鯭去年被本報獨家拍得恩愛放狗，當時她表示專注事業，未想過結婚，但一年後已經入紙申請結婚，擺明恨嫁卻口不對心！而她與泥鯭在毫無預警下結婚，揣測兩人「搞出人命」，隨時雙喜臨門！從兩人的擬結婚通知書顯示，心穎與泥鯭於本月13日入紙申請排期結婚，泥鯭比女友年長14歲，其婚姻狀態填了離婚，心穎則是未婚，兩人報住油塘同一地址，心穎則報稱職業為「Song Writer（唱作人）」。

自從爆出醜聞後，心穎曾經陷入漫長的黑暗日子，除了家人支持外，泥鯭一直陪伴在側，助她走出陰霾，在事業上重新出發。兩人承認戀情後愈愛愈高調，早前泥鯭隨RubberBand到英國開騷，心穎做跟得女友愛相隨，更罕有連環公開與男友攬攬的合照。而心穎由演員轉型當歌手，泥鯭實行做其背後男人，除了為女友新歌擔任監製，更幫手搭路助心穎上電台節目宣傳新歌。

狙擊舊愛有前科

準人妻心穎雖然找到真愛，但似乎對舊愛懷有一股「敵意」。其昔日好姊妹湯洛雯今年元旦在網上宣布與馬國明訂婚，馬國明曾透露未有收到前度恭喜。今年他生日前夕，心穎以火辣性感造型推出處女歌《Crown Me》，被指有贈興之嫌，網民寸她不想見舊愛過得幸福。而馬國明和湯洛雯早已宣布年底拉埋天窗，並計劃在外地舉行夢幻婚禮，心穎急不及待入紙申請結婚，難怪被揶揄好勝，旨在爬前度頭！

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