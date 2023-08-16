譚仔三哥米線15周年企劃啟動　陳湛文及C Plus「堅持辣着」

【營業資訊】譚仔三哥米線（譚仔三哥）由過去，到現在，至將來，堅持以「辛」連心，多年來與無數食客建立深厚情感連繫，為大家的生活帶來「辛」驚喜！適逢今年是譚仔三哥創立15周年，遂以「堅持辣着」為主題，籌辦一連串宣傳活動，因為在譚仔三哥心目中，「辣」，不只是一種味道，更是一種態度。

譚仔三哥15周年第一浪宣傳活動由香港出發，率先推出《堅持辣着》宣傳短片，不但邀得林海峰擔任旁白，更請來多位在不同範疇「堅持辣着」的名人及KOL參與拍攝，包括實力派演員陳湛文（Peter）及曾參加《全民造星V》的香港代表隊霹靂舞運動員C Plus，眾人無懼「熱辣辣」的天氣，堅持以認真投入的態度，於盛夏在香港各區奔跑揮發汗水，完美呈現「堅持辣着」的匠人精神。

向來以人為本的譚仔三哥，欣賞各人在各自的專業領域堅持辣着，發光發亮，例如陳湛文在演員路上奮鬥十年，期間多次因為生計想轉行，但憑着對夢想的辣着拼勁，周旋於舞台劇、影視的他終於捱出頭來，2018年憑《三夫》嶄露頭角，入圍金像獎「最佳新演員」，更於去年藉着《飯戲攻心》獲提名《金像獎》「最佳男配角」。劇集方面，Peter在《IT狗》及《野人老師》中均有亮眼演出，更擔正《殺手廢J》男主角，大小銀幕通殺，片約不斷！他說：「我在拍攝《堅持辣着》宣傳片的同時，正為兩套電影及一部劇集開工，的確有點身心俱疲，但自己對工作及演戲的熱誠，往往比疲憊更勝一籌，所以就算當時電影及劇集已經拍攝超過30小時，仍堅持拍攝譚仔三哥的宣傳短片，頂着『曬到辣着』的炎陽，在戶外來回奔跑，因為『堅持辣着』的精神與自己的工作態度不謀而合，也希望將我與譚仔三哥的共同理念能「辣着」大家。」

而香港霹靂舞代表隊成員C Plus，入圍《全民造星》六十強後毅然退賽，專注訓練，目標是代表香港出戰2024年運動盛事，為香港霹靂舞者創造歷史性的光輝時刻。這份辣着夢想的鬥心，不止C Plus，簡直是A Plus級數！他說：「跳舞來說，沒有甚麼比態度更重要，帶着堅持辣着態度做出來的動作，會令舞者跳到另一個層次，所以當初參加《全民造星V》，是想更多人認識霹靂舞，讓這項運動得以傳承，在香港持續發展。適逢霹靂舞將於2024年運動盛事歷史性登場，我決定要把握追夢機會，毅然放棄《造星V》的晉級資格，決心成為全職運動員，堅持這份拼勁「辣」入2024年運動盛事，為香港創造歷史！」

除了一眾名人及KOL，當然少不了譚仔三哥姐姐及哥哥，是次參與拍攝宣傳短片的包括擁有9年資歷的譚仔三哥店長姐姐瓊姐，以及洋溢年輕活力的譚仔三哥店長哥哥阿斌，兩位店長一直堅持為客人提供美味的「香、麻、辛、辣」米線，亦堅持以親切態度服務每位客人，憑這份「堅持辣着」的精神，令他們由店員晉升至獨當一面的店長，繼續以譚仔三哥的米線辣着大家味蕾，以誠懇態度「加辣」，造就大家對譚仔三哥的喜愛。曾參與2019香港零售管理協會「傑出服務獎」的譚仔三哥姐姐瓊姐表示：「在譚仔三哥迎來第9個年頭，即使工作忙碌，碰着不如意的事，但仍堅持拼勁，用雙手烹煮出美味的米線「辣」着每一位客人。記得有位客人，我看着他拍拖、結婚成家立室，後來我被調往其他分店工作，有日於新分店重遇客人，而當時仍是疫情，我還戴着口罩工作，但客人一眼便能認出我，翌日更帶來老婆及子女前來探望我，非常感到窩心。原來，我的米線不但能「辣」着味蕾，更能「辣」着客人，連繫着我及客人。」而入職3年的譚仔三哥的阿斌更言：「對呀，每位譚仔三哥姐姐都很能幹。初畢業，我便加入譚仔三哥，對飲食業是零認知，而各位前輩仍不辭勞苦傳授知識給我。他們每位的堅持精神「辣」着我，使我由小小店員榮升了店長，我亦會承傳這份「堅持辣着」的拼勁精神，感染每位同事、客人及大家。」