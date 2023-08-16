球隊贏波碧咸餐廳設慶功宴　食客被保安誤當狂迷打爆缸

英國前球星萬人迷碧咸（David Beckham）與老婆Victoria及女兒夏柏（Harper）上周五晚與球隊新簽的阿根庭球王美斯等球星於邁阿密波多黎各男歌手Bad Bunny開設的日式牛扒餐廳食飯慶祝球隊贏波，同場還有美斯老婆和隊友巴斯基斯（Sergio Busquets）等。事後Victoria亦有於社交網公開「派對」照片，怎料，派對期間有一名在場男食客被懷疑企圖舉機拍攝美斯，即被餐廳保安打到頭破血流，為安全起見「飯局」提早散band，碧咸嫂亦被影到由保鏢陪同下與女兒上車離去。

據知當時餐廳保安人員誤以為在場的男食客欲拍攝美斯等人，即被保安趕離場並於店外毆打他。事後，與男子一同被打的男友人血流披臉向傳媒辯稱他的朋友當時嘗試為家人拍照：「我哋嘗試影相，之後佢哋就衝過嚟踢我哋出去，並打我塊臉。我老友只不過嘗試為佢老婆影相，而唔係為碧咸或美斯佢哋影相。」而在場另一女士向傳媒大嗌：「佢係住家男人，慶祝緊個女21歲生日。」而另一名女子亦爆粗鬧保安：「你膽敢咁做！經理喺邊？你竟然夠Ｘ膽咁做！簡直好X癲！有人需要被炒。」