賴彥妤成呢做業主　買500萬新樓盤上車

無綫藝人賴彥妤（Vivienna）日前於社交網晒相貼文，宣布天大喜訊，佢留言：「不是樓盤廣告，終於…成為樓奴了！三萬幾票中成為2%的幸運兒，8月最大的驚喜，感謝生日的運氣，以後要繼續努力工作，歡迎多啲搵我做嘢！」原來是她夢想成真成功「上車」成為業主。

Vivienna接受東網訪問分享感受，她形容經歷了人生大事：「買樓當日一早同爸爸媽媽去到現場，有幾千人喺度等結果，呢個被稱為『票王』嘅新盤有三萬幾張票，結果抽中成為2%嘅幸運兒。」8月24日生日的她笑指估計是生日月故特別有運氣，坦言向來以「穩陣型」方式理財投資，讀書時已開始做Part-time儲錢預備投資磚頭：「一房單位自住，就係近排勁多人抽嗰個新樓盤，所以買到樓嗰下心情好激動，感覺似坐過山車，有啲夢幻，不過諗起供樓就即刻返番現實，要再努力啲接Job，哈哈！」

她表示首期除了動用自己的儲蓄外，家人也有夾份幫忙，故上車後要加倍努力工作搵真銀：「下個目標希望買多層樓送畀屋企人。」問到近年樓市持續不穩，入市會否太冒險？她説：「之前樓市高企，一直等緊入市機會，樓市下行反而係好時機，自住唔急住當投資，之前都有租樓，依家不過將交嘅租用嚟供樓。」家中有飼養愛犬「多多」的她，表示新屋會所設有狗公園，以後帶「多多」散步就更方便：「媽咪知道之後勁開心。」